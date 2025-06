Difundieron fotos íntimas de una maestra de preescolar y la despidieron: acusó a los padres de pagar por ellas

El abogado que la representa, Marco De Boni, informó que “la querella incluye varios cargos, entre ellos la difamación. No se dirige a una sola persona, será la Fiscalía quien identifique a los responsables luego de la investigación”.

También realizaron demandas contra personas que hicieron comentarios ofensivos sobre su trabajo y el portavoz del sindicato CUB, Fabrizio Dumas, defendió a la maestra y dijo que no se puede traspasar el límite del respeto, ya que la institución aseguró que es “una grave incompatibilidad ética”.

Elena Maraga Redes sociales

“Nunca hice publicidad de mi perfil. Todo esto comenzó porque un padre me encontró en la plataforma y compartió mis fotos en su grupo de fútbol. Luego su esposa informó a la escuela", indicó la protagonista.

Y agregó: “También ellos pagaron para verme. Me han hecho pasar por una meretriz, pero ¿quién es el verdadero inmoral? ¿Yo, que uso mi cuerpo libremente en mi tiempo libre? ¿O quienes me espían, me compran y luego me condenan con la misma mano?”.