Claudia Sheinbaum le marcó la cancha a Donald Trump: "México no puede ceder en su soberanía"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , se refirió a las medidas de su par de Estados Unidos, Donald Trump , vinculadas al país mexicano y lanzó una advertencia: "No podemos ceder en nuestra soberanía". Sin embargo, subrayó los contactos con el republicano.

Sheinbaum brindó un discurso ante sus seguidores en la Plaza de la Constitución y remarcó la importancia del vínculo entre México y Estados Unidos: "No podemos ceder en nuestra soberanía. México se respeta. Estoy segura de que con información y diálogo respetuoso siempre podemos lograr una relación de respeto. Hasta ahora ha sido así".

En tanto, marcó que no tiene "intención alguna de perjudicar" al país norteamericano y manifestó que se encuentra dispuesta "a colaborar con Trump en todos los ámbitos". En tal sentido, expuso su postura sobre la relación entre ambos países: "Nuestra propuesta incluso ha sido que no solamente integremos América del Norte, sino que también en lo sucesivo la integración económica y comercial de todo el continente".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

También, Sheinbaum destacó la lucha contra el avance del fentanilo. "Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses. No solo que no queremos que esa droga llegue a los jóvenes de Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jóvenes mexicanos", afirmó.

"Es indispensable atender el consumo de estupefacientes desde la raíz de la adicción", añadió la mandataria de México en esta línea. Además, expresó que bajó el transporte de fentanilo de México a Estados Unidos en un 50% entre octubre de 2024 y enero de 2025, según dio a conocer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió hasta el 2 de abril los aranceles a algunos productos importados desde México y Canadá, luego de mantener una comunicación con su par mexicana, Claudia Sheinbaum.

En su cuenta de Truth Social, Trump confirmó la suspensión de aranceles a distintos productos que ingresan a Estados Unidos desde México. La medida también regirá para algunas importaciones desde Canadá. "Después de hablar con la Presidenta Claudia Sheinbaum de México, he acordado que México no tendrá que pagar aranceles en todo lo que caiga dentro del Acuerdo USMCA. Este acuerdo es hasta el 2 de abril", expresó.

"Hice esto como un acuerdo y por respeto a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación ha sido muy buena, y estamos trabajando duro, juntos, en la frontera, tanto en términos de detener la entrada de Extranjeros Ilegales a los Estados Unidos y, del mismo modo, detener el Fentanyl. Gracias a la presidenta Sheinbaum por su duro trabajo y su cooperación", agregó en esta línea.