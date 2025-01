Alemania: el partido de ultraderecha alemán que apoya Elon Musk recibió un millón de euros de donante misterioso

Alternativa para Alemania (AfD), caracterizado por su ideología nacional-conservadora y euroescéptica que reivindica el pasado nazi, dio el nombre del remitente del dinero, un hombre del que no se sabe nada y que aportó una dirección presuntamente falsa.

Además, las donaciones provenientes países de fuera de la Unión Europea (UE) por encima de los mil euros están prohibidas a menos que provengan de un ciudadano alemán o comunitario de una empresa que pertenezca al menos en 50% a propietarios alemanes.

Derecha alemania Simpatizantes del partido ultraderechista y anti inmigración AFD se manifiestan en Berlín.

El nombre del donante, Hors Jan Winter, llamó la atención por su profundo misterio, ya que los buscadores de internet no arrojan resultados sobre él. En la dirección que dio al partido, en Blankenhain, al este de Alemania, el grupo de medios RND señaló que "hay un chalet de dos pisos que desde hace mucho tiempo está deshabitado".

El tesorero de AfD, Carsten Hütter, aseguró a la revista Der Spiegel que "Winter no es miembro del partido y que hasta ahora no lo conocía". No quiso precisar si el dinero fue girado desde una cuenta personal o de una empresa.

Se trata de la segunda alta donación que recibe la AfD en el curso de una semana. El martes pasado el espacio ultraderechista había recibido 1,5 millones de euros del controvertido empresario y médico Winfried Stöcker que durante la pandemia desarrolló una vacuna contra el Covid 19 que nunca fue aprobada y nunca salió al mercado. Además, fue militante del Partido Liberal (FDP) pero desde 2021 empezó a hacer donaciones a AfD.

El apoyo de Elon Musk a la ultraderecha alemana

Elon Musk, dueño de empresas como Tesla, SpaceX y la red social X y titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, publicó una nota de opinión a fines de diciembre pasado en la que afirmó que AfD "abre el camino" a un país acomodado "en la mediocridad".

"Alemania se ha acomodado en la mediocridad. Es hora de cambios audaces, y AfD es el único partido que abre este camino", escribió Musk en un artículo publicado en la edición dominical del diario Die Welt.

Para Musk, AfD es "la última chispa de esperanza para este país", puesto que, entre otras cosas, ese partido apuesta por "desmantelar la sobrerregulación gubernamental, reducir los impuestos y desregular el mercado", principios que han hecho triunfar a compañías exitosas del empresario.

Elon Musk saludo nazi GIF

Además, el multimillonario escribió que "AfD aboga por una política de inmigración controlada que favorezca la integración y la preservación de la cultura y la seguridad alemanas. No se trata de xenofobia, sino de garantizar que Alemania no pierda su identidad en favor de la globalización".

Musk expresó varias veces en X, red social de su propiedad, que "sólo AfD puede salvar a Alemania", incluido el día en que se produjo un atentado que mató a 5 personas e hirió a 200 en un mercado de Navidad en la ciudad de Magdeburgo a manos de un médico saudí de 50 años que llevaba en suelo alemán desde 2006 y había sido reconocido como refugiado en 2016.

El partido repudia la llamada "cultura de la vergüenza" que aplica Alemania respecto al pasado nazi, y busca resignificar lo sucedido en "orgullo" para el pueblo alemán. No es difícil conectar esa línea con el gesto realizado por el dueño de Tesla en la asunción de Donald Trump.