C5N en el cónclave del Vaticano: gran expectativa para conocer al próximo Papa

Sobre el desarrollo del cónclave, Hardjoatmodjo comentó que "en dos o tres días será elegido el próximo Papa. Esperemos que el viernes sea el día donde se vea la fumata blanca".

Francescato también se cruzó con el cardenal William Goh Seng Chye, de Singapur, quien aseguró que el problema del Vaticano "no son las finanzas", haciendo hincapié en la cuestión de la fe.

Dos cardenales ausentes

Dos cardenales no estarán presentes en el Cónclave debido a problemas de salud. De este modo, serán 133 los que participarán en la elección del próximo Sumo Pontífice.

Esta medida fue anunciada luego de la Sexta Congregación General, donde estuvieron presentes 183 cardenales, de los cuales 124 eran electores.

Entre los diversos temas de reflexión figuraron las cuestiones sociales, el individualismo, el relativismo, la soledad, la centralidad de Jesús para responder a las necesidades del mundo moderno, la necesidad de consolación, la evangelización y la responsabilidad de la Iglesia en favor de la paz. .

Por su parte, el cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu anunció que no ingresará al Cónclave que elegirá un nuevo Papa, pero advirtió que permanece "convencido" de su "inocencia".

A través de un comunicado, el cardenal vetado por el papa Francisco anunció que "ha decidido obedecer la voluntad del papa Francisco".

"Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como contribuir a la comunión y serenidad del Cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el Cónclave permaneciendo convencido de mi inocencia", se lee en el escrito presentado.