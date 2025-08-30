Viajó a Brasil, sintió una molestia en el pie y el médico le reveló lo peor: qué tenía Un joven argentino regresó del país vecino con un parásito en el pie. La experiencia fue relatada por su novia en TikTok y generó millones de reacciones. Por







Un joven argentino que había disfrutado de unas vacaciones en Brasil regresó al país con una extraña incomodidad en la planta del pie. En un principio solo sintió una simple picazón, pero luego se terminó revelando un diagnóstico inesperado que sorprendió a todos.

El caso tomó notoriedad porque la propia novia del jóven decidió contarlo en redes sociales. En su relato explicó con detalle lo que descubrieron los médicos y cómo debieron iniciar un tratamiento específico para frenar el avance de un parásito que había ingresado en su cuerpo.

La situación no solo causó impacto por lo insólito, sino también porque muchos usuarios de TikTok se sintieron identificados o alarmados ante la posibilidad de que algo similar pudiera ocurrir durante un viaje a zonas tropicales.

brasil larva TikTok Cuál fue el hallazgo del médico en el hombre que tenía una molestia en el pie y lo dejó sin palabras Según relató su pareja en un video de TikTok que superó los 4,3 millones de visualizaciones, la primera señal fue un pequeño punto en la piel que parecía inofensivo. Pese a eso, con el paso de los días la marca comenzó a crecer y a dejar un recorrido bajo la piel, lo que encendió la preocupación de ambos.

Ante esta evolución, decidieron consultar con un especialista, quien confirmó que se trataba de una larva migrans cutánea, un parásito que suele encontrarse en playas o suelos contaminados. El médico le indicó medicación para eliminarlo y explicó la necesidad de controlar la lesión para evitar complicaciones.

Brasil larva TikTok La joven incluso mostró en la grabación los remedios recetados y reveló que, con una aguja, intentaría terminar con el gusano, aunque evitó difundir esa parte del procedimiento por lo impactante de las imágenes. El relato generó miles de reacciones en la plataforma. Muchos seguidores confesaron sentir ansiedad, picazón o miedo después de ver el video. Algunos bromearon diciendo que no volverían a pisar Brasil, mientras que otros aconsejaron remedios caseros como aplicar alcohol en la zona afectada. La calma del joven también fue tema de conversación, ya que más de uno admitió que en su lugar habría reaccionado con desesperación.