Vacaciones en Brasil 2025: la playa de ensueño que está lejos de las personas

Arraial do Cabo enamora a sus visitantes con sus aguas turquesas y playas vírgenes que le permitieron ganarse el apodo de "Caribe brasileño" . Este tesoro escondido en el estado de Río de Janeiro llama la atención por su belleza natural y su ambiente descontracturado que posibilita la opción de disfrutar alejados del ruido turístico tradicional.

Entre sus principales atractivos llaman la atención Prainhas do Pontal do Atalaia y Praia do Farol, playas paradisíacas que sorprenden por sus paisajes únicos y aguas cristalinas perfectas para que pueda disfrutar la familia. La zona ofrece además un espectáculo visual único con sus impresionantes vistas panorámicas y atardeceres que tiñen de colores el horizonte.