El susto que sufrió Diego Pérez y causó preocupación en el mundo del espectáculo

Según informaron medios como Pronto, antes de la función del jueves al actor le subió la presión cuando se encontraba en el teatro, por lo que tuvieron que llamar a una ambulancia y fue trasladado al Sanatorio Los Arcos para estabilizarlo.

Informamos que la suspensión de la función de anoche fue motivada por un cuadro de salud imprevisto del Sr. Diego Pérez, quien debió ser trasladado a un centro médico ante el público presente.

Durante la madrugada recibió el alta clínica, autorizado a retomar hoy la temporada.

En el comunicado de Multiteatro, además, señalaron que "durante la madrugada recibió el alta clínica, autorizado a retomar hoy la temporada", la función del viernes 2 de mayo sigue en pie.

Eso no es todo, sino que Diego Pérez habló con Teleshow y contó en primera persona qué le pasó, "tuve un poco de presión alta ayer y como no me sentía bien, por precaución me llevaron a hacer un control a Los Arcos de Palermo".

Además contó que se volvió a su casa esa misma noche y que "ahora ya estoy bien, y estoy repasando una vez más el libreto de la obra". Aunque, admitió que durante el episodio de ayer se asustó "pero como tengo presión alta, se ve que los nervios jugaron mala pasada".