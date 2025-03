Tiene casi 70 años y reveló su secreto para lucir varios años menor: le pidió ayuda a Lenny Kravitz

A continuación te contamos los detalles de cómo fue que le pidió ayuda Lenny Kravitz para lucir una mejor figura y aparentar tener muchos menos años.

Cómo hace Denzel Washington para mantener su físico con casi 70 años

Decidido a cambiar, recurrió al apoyo de su amigo Lenny Kravitz, quien lo puso en contacto con un entrenador físico. “Lenny me dijo: ‘D, quiero ponerte en contacto con un entrenador’. Empecé con él en febrero del año pasado. Me prepara las comidas y entrenamos juntos. Ahora peso alrededor de 86 kilos y voy camino de los 83″, compartió Washington, quien también mencionó sentirse más fuerte, tanto física como mentalmente.

En la tapa de Esquire, el intérprete aparece con el cabello gris al natural y un aspecto estilizado. “Ser fuerte es importante. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo”, afirmó. Su disciplina se refleja en su papel como el emperador romano Macrino en la esperada Gladiator II, producción en la que su estado físico es parte crucial del personaje.

Aunque Washington tiene dos premios de la Academia, reconoció que perder el Oscar a Mejor actor en 2000 por su interpretación en Huracán (The Hurricane) fue un momento doloroso. Kevin Spacey ganó ese año por American Beauty, dejando a su colega con una sensación de frustración.

denzel actor.webp

“Recuerdo que miré a Spacey y sentí que todos los demás me estaban mirando a mí. Tal vez lo percibí así, no lo sé”, reflexionó el actor. Esa derrota lo llevó a alejarse emocionalmente de la Academia. “Estoy seguro de que me fui a casa y bebí esa noche. Tenía que hacerlo. No quiero sonar como si dijera: ‘Él se llevó mi Oscar o algo por el estilo’. No fue así, pero el dolor fue real”, explicó. Washington se sintió tan desilusionado que incluso decidió no votar en las ceremonias siguientes, delegando esa responsabilidad a su esposa. “Me di por vencido. Me quedé amargado”, reconoció con sinceridad.

Sin embargo, solo dos años después, en 2002, el intérprete ganó su segunda estatuilla, esta vez como mejor actor por Día de entrenamiento, consolidándose como el segundo actor afroamericano en lograr ese galardón, después de Sidney Poitier.

denzellll.webp

Con una carrera marcada por logros históricos, el artista es el actor negro más nominado en la historia de los premios de la Academia de cine de Hollywood y, aunque planea retirarse, no solo continúa consolidándose como uno de los intérpretes más respetados de la industria, sino que también demuestra que nunca es tarde para un cambio radical.