Tiene 60 años, es un famoso cantante y reveló que para tener los abdominales perfectos hace 9 años que no tiene sexo: de quién se trata

El músico en cuestión, que hizo viral por entrenar con pantalones de cuero en el gimnasio , sabe lo importante que es llevar una vida saludable pero muchos envidian no solo su talento sino haber llegado a su edad con ese cuerpo . ¿Cuál es su secreto? ¿Qué hace para mantenerse así de joven? "Es una combinación de genes, cuidado personal, trabajo duro y disciplina ", ha dicho a The Guardian.

A continuación te revelamos quien es este hombre que no aparenta la edad que tiene y se mantiene más joven y vital que nunca. Seguí leyendo esta nota para saber más sobre él.

Cómo es la fórmula relacionada al sexo que tiene Lenny Kravitz para verse más joven con 60 años

La famosa estrella del rock de la que estamos hablando es Lenny Kravitz. Dejando claro que a pesar de que su madre era uno de los rostros más importantes de la televisión de Estados Unidos pero que eso no influyó para que le enseñara valores y no lo malcriara, el intérprete ha relatado cómo tras una discusión con su padre a los 15 años se fue de casa (no le dejaba ir a un concierto de jazz). Una situación que provocó que tuviera que vivir en un coche o gracias a la amabilidad de algún extraño. "Es un milagro que haya sobrevivido, que no haya sufrido abusos", ha confesado (aunque en sus memorias comentó un relato con 13 años que se consideraría agresión por parte de una mujer 7 años mayor).

Además, el artista ha confesado cómo descubrir que su padre era infiel provocó que él también lo fuera. "Después del matrimonio me volví más como él y no me gustó. No quería ser ese tipo. Así que tuve que abordar eso y me llevó años. Tuve que asumir la responsabilidad y con disciplina. No dejar que mis propios deseos se apoderen de mí", ha dicho. De hecho, hace poco ha revelado que es célibe desde hace 9 años y eso le ayuda a sentirse mejor. Es algo espiritual.

Sobre su salud mental, Lenny ha dado a conocer que siempre fue una persona muy insegura y que desde muy joven no confió ni en su físico ni en su talento. "Nunca pensé eso y todavía no lo pienso. Te estoy diciendo la verdad. He llegado a aceptarme y sentirme cómodo conmigo mismo, pero nunca he sido de los que se miran al espejo y dicen: '¡Oh, sí, mira qué guapo eres!' Y especialmente no por aquel entonces, cuando era adolescente. Absolutamente no", ha dicho en el citado medio.

Reconociendo que fumó marihuana durante muchos años. "Para mí es necesario mucho trabajo duro y disciplina para estar saludable. Eso significa que cuando quiero comer comida basura, no lo hago", ha asegurando, explicando que su rutina diaria a veces lo empuja a ello pero prefiere hacer las cosas bien.

"Ayer trabajé todo el día: entrevistas, ensayando hasta la noche y llegué a casa a las 11 de la noche. Necesitaba comer algo pero era la una de la madrugada y no había hecho mi entrenamiento. Así que fui al gimnasio e hice una rutina de 90 minutos a las 2 de la madrugada. No quiero estar a esas horas ahí, pero sé que debo hacerlo porque es parte de mi disciplina: se trata de cuerpo, mente y espíritu. Quiero que esos tres elementos estén alineados. Para mí, todo tiene que estar alineado. Y tengo que hacer el trabajo necesario para tener estos tres pilares para que mi ser pueda estar al máximo", afirmó el cantante.

Lenny además tiene un consejo para todos, especialmente para la gente que cree que no se puede cambiar a cualquier edad: "Se necesita disciplina. Tienes que cambiar tu forma de pensar y hacer el trabajo. Lo hago de forma completamente natural. No tomo hormonas ni testosterona. Hago esto 100% con comida y ejercicio", ha dicho. Eso sí, hay algo que le encanta cuando tiene que hacer un 'break': "Me encanta un KitKat, especialmente cuando se guarda en frigorífico".