Qué corte de carne se puso de moda pero es más barato que los más conocidos: ¿cuenta como achura o entraña?

Desde hace algunos meses, debido al aumento de la carne , comenzó a ser frecuente entre los argentinos la compra de cortes de carne barato. En este sentido, muchos comenzaron a conocer diferentes piezas que, anteriormente, no conocían y que se pueden elaborar de diferentes maneras. En este sentido, existe un corte que barato pero que despierta una duda: ¿es una achura o entraña?

Cómo es el corte de carne barato que se puso de moda y se parece a otros cortes premium

El corte de carne barato que se puso de moda y se parece a otras piezas premium, es el centro de entraña o también conocido como entraña gruesa. Es parecida a la entraña porque tiene el mismo tipo de membrana en ambos lados y una fibra bien gruesa. Esta se encuentra pegada a la columna vertebral de la vaca. Por otro lado, cabe destacar que es de un tamaño importante y al cocinarse, no se seca ni queda duro, sino todo lo contrario.

centro de entrana a la parrilla.jpg

Sin embargo, otros especialistas en la materia aseguran que no se trata de una entraña en sí porque existe una clara diferencia con la original. Generalmente, estas se venden juntas y no están disponibles a la venta por separa. En cuanto a su preparación, es similar a la de cualquier carne, es decir, no hay secretos por detrás y todo queda a gusto del parrillero.

Las achuras son cortes, ya sea de vaca o de cerdo, que se encuentran relacionados con las vísceras y menudencias que son preparadas para consumir en cualquier asado. Hay una interesante variedad y disponen de una gran popularidad entre las personas. Entre ellas, se pueden apreciar los chinchulines, mollejas, riñones, morcilla y el chorizo.