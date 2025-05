¿Los opuestos se atraen? Qué es mejor para una pareja: ser complementarios o similares entre sí

Lo importante no está en ser idénticos ni totalmente distintos. Las relaciones más sólidas mezclan afinidad con diferencias complementarias.

Cuando se conoce a alguien, en muchas ocasiones, empiezan a llamar la atención las similitudes o las diferencias. Estas pueden generar mayor atracción o curiosidad sobre la posibilidad de que el vínculo pueda prosperar. Cada experiencia amorosa es diferente y no hay una receta ni una guía de pasos que pueda asegurar el éxito o el fracaso, por lo que es común escuchar diversas opiniones, en su mayoría encontradas que intentan tomar postura sobre esta particularidad. La ciencia y la psicología intentaron esclarecer esta disyuntiva y ofrecer respuestas más allá de los dichos populares.

En realidad, no se trata de elegir entre dos extremos, sino de construir vínculos donde la similitud en lo esencial conviva con la diversidad en lo funcional. El punto no está en ser iguales o distintos, sino en cómo se negocian y articulan esas diferencias dentro de la relación.

pareja emigra Freepik

Qué es mejor para las parejas: ser muy parecidos o muy diferentes

Aunque el refrán diga que los polos opuestos se atraen, los estudios revelan otra realidad. Investigaciones como la de la Universidad de Kansas, que analizó a más de 1.500 parejas, concluyeron que aquellas con mayores similitudes en aspectos clave resultaban más estables en el tiempo. El hallazgo se repite en estudios similares: las relaciones más duraderas suelen estar basadas en valores, hábitos y estilos de vida compartidos.

Las diferencias, sin embargo, también cumplen un rol. En algunas relaciones, las personas buscan en el otro lo que sienten que les falta, como seguridad, sociabilidad o determinación. Esta complementariedad puede impulsar el desarrollo personal y colectivo, siempre que no derive en relaciones de dependencia emocional o desequilibrio de poder.

pareja mirando pantalla

Lo importante es que estas diferencias estén ubicadas en aspectos que puedan negociarse y valorarse mutuamente. Un estudio de 2007, por ejemplo, encontró que las parejas que mezclan similitud en la calidez emocional con diferencias en el nivel de expresión sobre el liderazgo o la capacidad de conciliar, daban cuenta de tener relaciones más satisfactorias.

Por eso, más que fijarse en cuán parecidos o diferentes son los miembros de una pareja, lo fundamental es cómo manejan sus puntos en común y sus contrastes. La flexibilidad emocional, la apertura a ceder y el respeto por la individualidad son las verdaderas claves para una relación sólida que pueda durar en el tiempo.