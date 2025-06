Un famoso biohacker reveló qué hace para extender su longevidad: quiere vivir muchos años más

Johnson se convirtió en una figura representativa del movimiento biohacker, que impulsa el uso de la ciencia y la tecnología para modificar y mejorar el cuerpo humano. Aunque sus métodos son discutidos, su estilo de vida estricto y su compromiso con la longevidad lo posicionan como uno de los casos más extremos en la búsqueda por desafiar el paso del tiempo.

Bryan Johnson El multimillonario Bryan Johnson lleva adelante una intensa rutina diaria con el objetivo de extender su longevidad y mantenerse joven el mayor tiempo posible Instagram: Bryan Johnson

Cuáles son los consejos para extender la vida de un famoso multimillonario que se denomina biohacker

El empresario estadounidense Bryan Johnson, de 47 años, se define como un “atleta profesional de rejuvenecimiento” y lleva adelante un ambicioso proyecto de longevidad llamado “Project Blueprint”. Su interés por vencer al envejecimiento nació a los 21 años, tras vivir en condiciones de pobreza extrema en Ecuador como misionero; desde entonces, fijó como propósito reunir una gran fortuna para dedicarla a mejorar el mundo—primero ganando dinero y luego invirtiéndolo en ciencia aplicada al bienestar.

A la fecha, Johnson destino unos 100 millones de dólares a biología sintética, genómica, nanotecnología y al desarrollo de una interfaz cerebral que, según él, ofrece la medición más precisa del cerebro humano. Con esos recursos financia un protocolo diario que arranca a las 5am y se apoya en dispositivos portátiles capaces de registrar en tiempo real sueño, frecuencia cardíaca y niveles de glucosa. Su dieta, basada enteramente en alimentos de origen vegetal ricos en antioxidantes, se rige por la crono nutrición: ingiere entre 1.900 y 2.000 calorías en horarios estrictos para optimizar los ritmos circadianos.

Bryan Johnson Autodenominado “biohacker”, dedica unas cinco horas por día a una combinación de terapias, ejercicio, suplementación y hábitos estrictos. Netflix

El plan incluye más de 50 suplementos diarios—vitaminas, minerales y compuestos antienvejecimiento—además de un régimen de ejercicios personalizado que combina fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular para preservar masa muscular y capacidad aeróbica. Johnson complementa esta rutina con terapias avanzadas: transfusiones de plasma, estimulación cerebral por dispositivos de última generación, tratamientos con láser y ultrasonido para promover la regeneración celular, y sesiones diarias de meditación y mindfulness, respaldadas por acompañamiento psicológico profesional.

Todo este esfuerzo, explica, tiene una tesis simple: “no morir”. Convencido de que la constancia es tan importante como la inversión económica, Johnson documenta sus avances y retrocesos en “Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever”, largometraje estrenado en Netflix el 1 de enero de 2025. Allí detalla cómo cada elección—desde la primera comida del día hasta las terapias más vanguardistas—forma parte de un plan meticuloso con el que aspira a prolongar la vida y mantenerse biológicamente joven durante el mayor tiempo posible.