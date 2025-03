Los mejores 5 consejos para tener una vida sana tras las vacaciones

Retomar los hábitos saludables puede parecer difícil, pero no es imposible.

Retomar los hábitos saludables después de las vacaciones, o incluso iniciarlos si es que no los seguías antes, puede parecer difícil pero no es imposible. Si no sabés por dónde empezar, estos cinco tips te ayudarán a organizarte y entrar de ritmo para encarar el año de la mejor manera.

1. Planificar el menú

Hacer una lista de todos los platos que vas a comer en la semana te simplificará las compras, ya que sabrás exactamente qué traer del supermercado, y te permitirá elegir alimentos más variados y saludables. También te evitará el estrés de pensar qué cocinar todos los días de la semana.

2. Comer de todo, pero en pequeñas cantidades

Llevar una dieta más saludable no significa privarse de ciertos alimentos, sino consumirlos todos en cantidades moderadas. Si planificás bien tus almuerzos, cenas y snacks, vas a llegar más saciado a la siguiente comida.

3. Retomar el ejercicio

No hace falta que empieces de inmediato con ejercicios intensos o una rutina exigente en el gimnasio. Podés volver de a poco, por ejemplo usando las escaleras en lugar del ascensor, o la bicicleta en lugar del auto. Una caminata de media hora por día es suficiente para empezar a tomar ritmo.

4. Tomar más agua

Estar hidratado es fundamental para que todos los órganos funcionen correctamente y para que el cuerpo pueda expulsar todas las toxinas y productos de deshecho. El agua es la mejor opción de bebida porque no contiene calorías, grasa, carbohidratos ni azúcar.

5. Recuperar los hábitos de sueño

Es normal que los horarios de sueño se "corran" durante las vacaciones y, por lo tanto, te acuestes y te levantes más tarde. Volver a tus horarios habituales de descanso te permitirá descansar mejor y encarar el día con más energía.