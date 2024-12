El ejercicio físico que hace Claudia Villafañe para tonificar el cuerpo en 90 días

Dentro del mundo del deporte y el entretenimiento, Claudia Villafañe sigue marcando tendencia. Reconocida por su carisma y trayectoria, cada actividad que emprende genera interés, y esta vez no es la excepción. La empresaria volvió a practicar un deporte que, además de tonificar el cuerpo , se posiciona como uno de los más efectivos para reducir la ansiedad .

El pádel, que tuvo su auge en los años 90, se ha convertido nuevamente en una actividad de moda. Villafañe, siempre activa y dispuesta a retomar hábitos saludables, confesó que esta disciplina no solo la mantiene en forma, sino que también la divierte y le permite renovar energías. "La paso bien, me divierto y, además, me muevo", expresó en sus redes sociales.