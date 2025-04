Protagonista de Cobra Kai anunció su retiro de la actuación: "Después de 20 años..."

En el extenso post, la actriz escribió: "Después de más de 20 años de luchar por el bien en la industria de la actuación, colgué los guantes el viernes. Llamé a mis agentes y les dije que me retiraba. Ya no quería ser un engranaje más de la máquina. Cuando me preguntaron qué quería hacer, simplemente respondí: 'Quiero ser la máquina'". Con estas palabras, evidenció un deseo por arrancar como productora y/o directora.

Ralph Macchio Courtney Henggeler Cobra Kai Ralph Macchio y Courtney Henggeler estuvieron casados en Cobra Kai. Netflix

"Lo único que he conocido en mi vida profesional ha sido actuar. Pero ni siquiera el arte o el oficio de actuar. Lo único que he conocido realmente ha sido el ajetreo. El ajetreo, el esfuerzo, salpicado ocasionalmente con algún trabajo ocasional como actriz. Quizás una o dos líneas para el Dr. House de la televisión: 'Lo siento' (Eso es. Esa fue mi línea. ¡Genial!). Lo clavé", continuó con respecto a su carrera. Así, sorprendió al bromear con respecto a uno de sus papeles pequeños.

Y eso no fue lo único, sino que continuó: "O una estrella invitada recurrente que parecía no volver... Lo que sea que sea lo opuesto a clavarlo. Y cuando todo estuvo dicho y hecho (O imitado. A veces, hay que imitarlo), volvimos a la rutina. De vuelta a la rueda. De vuelta a la máquina". Estas palabras confirmaron que ya estaba cansada del día a día de la actuación.

Con respecto a esto último, agregó: "Sobrevivimos de las migajas. Llenamos nuestra taza con la posibilidad; nuestras tazas con la ilusión. Nuestros platos estaban vacíos, pero una gallina de los huevos de oro pendía sobre nuestras cabezas. Hoy podría ser el día. Hoy podría ser el día en que alcance la gallina de los huevos de oro. Más de 20 años de esto. Tengo hambre".

Courtney Henggeler The Big Bang Theory Henggeler tuvo papeles pequeños por fuera de Cobra Kai, como en The Big Bang Theory. CBS

"Y se me considera una de los afortunadas. Salí en una serie. Una serie exitosa. Gané dinero. Mi cara estaba en las vallas publicitarias que anhelé durante más de 20 años. George Clooney me dirigió, ¡por Dios! Esta, en todas las definiciones, es la gallina de los huevos de oro. Tengo hambre", continuó con respecto a Cobra Kai. Con estas palabras, se mostró muy agradecida por la oportunidad de tener un papel estable.

De esta manera, regresó a las razones detrás de su retiro: "Durante años silencié la voz en mi cabeza, rogándome que me alejara. La voz, la constante carcoma. No por la actuación en sí. Pero debido al desafío, tuve que correr para llegar a la actuación. Lo que una vez sentí necesario, algo en lo que participé voluntariamente, incluso celebré, se volvió asfixiante".

Courtney Henggeler The Boys in the Boat The Boys in the Boat (2023) fue la última película de Courtney Henggeler. Amazon MGM Studios

Cerca de terminar, Henggeler lanzó varias preguntas: "¿Y si elegimos creer que tenemos el poder? ¿Y si lo tuviéramos desde siempre? ¿Y si hemos estado cediendo nuestro poder porque nos han dicho que así es como se hace? Perdemos la perspectiva de nuestra propia máquina, porque estamos convencidos de que necesitamos a otro".

"Esperamos que nos concedan el poder. Nos apuntamos a los desafíos. Pasamos por el desafío para demostrar nuestro valor. Para ganarnos nuestro lugar. Para ser coronados con el poder. ¿Y si nunca hubiéramos tenido que pasar por el desafío? ¿Y si nosotros somos el desafío?", concluyó Courtney Henggeler.

