La dura crítica de Silvia Suller al Gobierno: "El dinero es para ellos, no para el país".

Luego de la entrevista que Milei le concedió al periodista Alejandro Fantino este lunes, la mediática recurrió a la red social y se refirió al discurso del jefe de Estado. "Harta, no sabe leer ni escribir ni hablar el burro este", escribió.

Tuit de Silvia Suller X

Pero además, en su cuenta @Diosasilok1 dejó varias opiniones sobre la gestión libertaria; incluso dedicó varios mensajes referidos al nuevo acuerdo con el FMI. "El dinero es para ellos, no para el país, no para el pueblo, no para nada...", apuntó en una seguidilla de tuits en los que mencionó a la titular del organismo Kristalina Georgieva y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Argentina llora porque le das el dinero a gente mala", le comentó la hermana de Guido Suller a la directora del Fondo y luego sentenció contra el Gobierno: "Son los más ladrones de Argentina".