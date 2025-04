Los materiales para la construcción aumentaron entre un 6 y un 12% tras la devaluación del Gobierno

El aumento de precios está acompañado por una fuerte caída en las ventas. "Hay días en que no entra gente y otros en los que compran lo justo y necesario. Hacemos malabares para cumplir con todo. Estamos día a día luchando. Ojalá que la situación mejore para todo", expresó Claudio, quien adelantó que en los próximos días pueden haber nuevos aumentos si vuelven a subir los servicios y los combustibles.

"El rubro hace un año que no levanta. La peor situación está en las casas particulares que no tienen poder de ahorro y no pueden hacer remodelaciones. Eso cayó muchísimo. Los proveedores están con mucho stock porque no hay demanda y no hay demora en la entrega", agregó.

En marzo el costo de la construcción subió un 0,3%

Según el Indec, en marzo el Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba del 0,3% respecto al mes anterior. Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 0,6% en el capítulo “Materiales” y de 0,8% en el capítulo “Gastos generales”; y de la baja de 0,1% en el capítulo “Mano de obra”.

El capítulo “Mano de obra” incorpora los nuevos valores establecidos por el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con fecha 14 de febrero de 2025, aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde marzo de 2025 y una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución.

Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.

El capítulo “Gastos generales” incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir del 1 de marzo a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.

Asimismo, incluye una actualización autorizada por la resolución RESOL 2025-11-APN-SOP#MEC de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca. Además, el capítulo incorpora una actualización autorizada por el ente regulador ENARGAS en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas.