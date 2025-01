La crisis de los yerbateros: advierten que el sector "estará muerto" por las políticas del Gobierno

Varios trabajadores del rubro debieron emigrar de la Argentina debido a la compleja situación. "Volvimos a la década del '90 cuando no cosechábamos hierba porque no valía la pena", advirtió el productor yerbatero Héctor Bárbaro.

"El sector yerbatero estará muerto hacia el futuro. La situación yerbatera de la provincia de Misiones es calamitosa. Volvimos a la década del noventa, cuando no cosechábamos hierba porque no valía la pena. Estos tipos desarmaron el sector yerbatero. Tardaremos tres o cuatro años hasta que nos podamos recuperar", enfatizó Bárbaro sobre la producción.

En tal sentido, comparó las últimas variables con respecto a las remuneraciones de los agricultores: "Vendíamos la hierba verde en planta a los productores en agosto o septiembre de 2023 a $170. Los que cortan la hierba cobraban cerca de $35 pesos por tonelada. En marzo de 2024 pedimos un valor mínimo por toda la instalación de $400 o $500 la tonelada de hierba. La desregulación hizo que desde los molinos se pague lo que quieran. Empezaron con $200 pesos en planta, después pasó a $100 y ahora están pagando $50".

En tanto, sobre los requerimientos para la producción, explicó que "para hacer un kilo de yerba molida que se utiliza para lavar mate, se necesitan 3 kilos de hierba verde. Hoy, el productor recibe en torno de los $250 por los 3 kilos de hierba verde. Esto termina siendo un kilo de yerba canchada o molida que después termina en ese comercio. Las ventas bajaron más de un 200% en 2024 con respecto a 2023".

Yerba Mate La producción de yerba mate en la Argentina afronta una crisis.

También, Bárbaro se refirió a los trabajadores que emigran de la Argentina por la crisis: "Ya hay pérdidas de puestos de trabajo. La gran mayoría de los trabajadores están trabajando en Brasil, porque se van a cosechar uvas, papas y cebollas. Es porque le rinde más y no hay trabajo. Además la sequía está fuerte también acá en la provincia de Misiones. Todos los días se van miles porque no hay trabajo".

En este marco, pronosticó que el próximo año se producirán inconvenientes en la cantidad de materia prima. "En 2026 faltará. Los productores deberán salir a buscar porque tienen stock sólo para cuatro o cinco meses. Si los hipermercados y molinos no bajan las ganancias, habrá un problema de abastecimiento de yerba. Los productores se tienen que unir", expresó.

Por otro lado, con respecto a los ingresos de la yerba mate, advirtió una insuficiencia: "No alcanza con la importación desde Paraguay. Ellos tienen para exportar entre 15 y 18 millones de kilos. Eso es lo que consumimos en la Argentina en 20 días. Además, Brasil no tiene mucha producción de hierba".

La falta de respuestas del Gobierno: "No van a tomar ninguna medida"

Por otro lado, acerca de la postura del gobierno de Milei, el exdiputado nacional por el Frente de Todos advirtió por la omisión que recibió el sector frente a los problemas: "El Gobierno no va a tomar ninguna medida. Ni a Milei ni a Sturzenegger les preocupa que la yerba no valga nada en Misiones. Se burlaron de los misioneros cuando dijeron que pudieron bajar la yerba un 30% y es mentira que esa baja se produjo en góndolas, sino que a nosotros nos bajaron. No veo que se preocupen por los pequeños productores. Es como si nosotros estuviéramos ahogados en un río".

En tanto, se refirió a los diálogos que mantuvo el sector con la vicepresidenta Victoria Villarruel y expuso su postura: "Le exigimos al Gobierno provincial que arme un instituto provincial de la yerba mate y fijar precios, pero eso va en contra de las políticas de Milei. El Gobierno provincial no se anima a hacerlo porque no quiere pelearse. Estamos todos abandonados. Viajamos 20 veces a Buenos Aires, hablamos con Villarruel y nadie da respuesta. Este es un Gobierno de teléfonos mudos, no responden nada. Estamos todos a la deriva. La intención nuestra es cupificar".

Héctor Bárbaro El productor yerbatero Héctor Bárbaro.

En este marco, sobre los valores, aseveró que "cuando por ejemplo se dice que la yerba aumentó a $3.200 y antes estaba $3.000, hay que tener en cuenta que un kilo de yerba no es caro en la canasta familiar. Por ejemplo, un té en Misiones en un restaurante cuesta $5.000. La gente no sabe el sacrificio que es producir yerba por la espera porque hay que esperar cinco años. Cuando se cosecha, es todo manual. Tiene que tener un buen valor".

"No puede ser que valga más una gaseosa que un kilo de yerba. Los que están ganando mucha guita, ahora tienen que dejar de ganarla y trasladarla para abajo porque si como productor bajo el precio de la yerba y en lugar de que me paguen $300 son $50 y entonces en el supermercado la yerba que estaba a $3.000 ahora vale $1.500 es una cosa, pero la realidad es que en los supermercados no bajó. Alguien se quedó con la ganancia", agregó.

La crisis en otros sectores

En tanto, Bárbaro alertó que las graves dificultades del sector yerbatero también se manifiestan en otros rubros: "Esto pasa en toda la producción agrícola. La producción, al menos en Misiones, es un desastre. Por ejemplo, se produjo mucha mandioca en Misiones en 2023 y se vendía a $50 el kilo. Los colonos, que eran productores de pocas hectáreas, hacían mucha plata. En 2024, en cambio, se volvió a plantar la mandioca y se vendió muy poco e incluso bajó el precio a $30 por kilo".

En tal sentido, mencionó otros casos: "Ocurre lo mismo con el té y en 2024 el tabaco se pagaba por casi $2.000. En enero de 2024 establecimos un precio de $2.500 pesos. Queremos recuperar la inversión y las empresas multinacionales dicen que si pagan el aumento, se van a $4.500, es decir a casi u$s4. Por lo tanto, las multinacionales van a comprar en Brasil, tienen más barato el tabaco que a nosotros. Estamos caros en dólares".