Es oficial: el Gobierno deja de cobrar el anticipo del Impuesto PAIS a importaciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deja de percibir el anticipo del 95% del Impuesto PAIS que abonan los importadores cuando declaran el ingreso de un producto , lo que redundaría en un abaratamiento de los bienes que provienen del extranjero, aunque la baja podría no ser lineal.

La medida, implementada a través de la Resolución General 5604/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de la titular del organismo, Florencia Misrahi, se fundamenta en que a partir del 23 de diciembre ese tributo dejará de existir, por lo tanto, el fisco no podría cobrar ese anticipo ante la compra de dólares para la importación.

En el caso de las importaciones, el impuesto se anticipaba en un 95% antes de que la empresa pudiera lo que técnicamente se llama "perfeccionar el hecho imponible", que en realidad no es la importación en sí sino la compra de dólares para su pago.

Es por ello que hasta el momento en que expire el tributo solo seguirán pagando el remanente del 5% de las empresas que ya declararon sus operaciones y abonaron el anticipo.

El Impuesto País es un tributo de emergencia que grava la compra de billetes y divisas en moneda extranjera y la adquisición de bienes y servicios en el exterior, que se creó durante los primeros días del gobierno de Alberto Fernández a través de la Ley 27.541, para ser aplicado a nivel nacional durante cinco períodos fiscales. Gravaba con una alícuota del 15% a las importaciones, luego fue reducido al 7,5% en octubre de este año y dejará de estar vigente el 22 de diciembre.

Santiago Bausili: "El Impuesto País no está planeado reemplazarlo, porque es nocivo y distorsivo"

El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, dio una charla el viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde abordó la eliminación del Impuesto País, la cual está prevista para el próximo 24 de diciembre según el anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo y expresó: "El Impuesto País para las importaciones, del 7,5% y el 'dólar tarjeta', del 30%, no están previstos ser reemplazados por ser impuestos nocivos, distorsivos y malos para ser más competitivo como economía productiva".

El titular del organismo estatal, que estuvo junto a Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, reflexionó acerca del impacto del impuesto PAIS en el dólar tarjeta, utilizado para los pagos relacionados con el turismo y servicios internacionales. “El gasto de los argentinos en el exterior es algo que el Gobierno no controla. Cada uno se va adonde quiere, cuando quiere y gasta lo que puede. Lo que está en discusión acá es si el que no tiene dólares va a comprárselos al BCRA y va a consumir reservas netas o se los va a comprar al vecino y no afecta a las reservas”, sostuvo.

En ese sentido, Bausili señaló que la mitad de los dólares destinados al turismo y al pago de servicios, lo que equivale a unos 400 millones de dólares mensuales, provienen de las reservas, mientras que la otra mitad se obtiene en el mercado financiero. ¿Por qué alguien pagaría $1500 con el dólar tarjeta, como lo hacen por US$400 millones al mes?”, se preguntó. Y argumentó que esa decisión tiene que ver con que son montos chicos, como los pagos de los servicios de streaming.

Un exasesor de Javier Milei advirtió que la salida del Impuesto PAIS será "muy traumática" para el dólar

El economista Carlos Rodríguez, exasesor del presidente Javier Milei, advirtió a comienzos de noviembre que la salida del Impuesto PAIS "será muy traumática", ya que, a partir de su eliminación, aumentaría la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tarjeta y el Banco Central (BCRA) "no podría sostener un dólar que ya tiene un atraso del 30%".

"El dólar tarjeta está a $1.625. Al terminar el Impuesto PAIS, bajaría a $1.321. Eso daría una brecha de 30% con el dólar oficial, que está alrededor de $1.000", explicó en X. Al mismo tiempo, señaló que "el Gobierno quiere recuperar un dólar tarjeta más alto que $1.321".

"Eso quiere decir que el BCRA no podría sostener un dólar que ya tiene un atraso del 30% y quiere más devaluación para el dólar tarjeta. Se acumulan los desequilibrios. La salida será muy traumática, como siempre", concluyó.