El Gobierno llamó a licitación de Boncer y conversión de Lecap

Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo. En los tramos no competitivos deberán consignarse únicamente los montos de VNO (valor nominal original) a suscribir y estarán destinados a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializada.

Los Fondos Comunes de Inversión, Fondos Públicos, compañías de seguro, depositarias, o cualquier otra entidad financiera que por sus características es una entidad relacionada con el mercado financiero, quedan excluidas del tramo no competitivo y son considerados agentes especializados.

Las entidades que carguen ofertas en estos tramos no competitivos, solo podrán hacer una orden por CUIL o CUIT de Clientes, se aceptará una sola oferta por inversor y deberá ser menor o igual a un monto de VNO $ 50.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.

Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor a VNO $ 50.000.000 y el precio en pesos de reapertura por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.

Estarán destinados a: personas físicas o jurídicas por montos mayores a VNO $ 50.000.000, y a todo otro tipo de inversor, que por sus características fue excluido del tramo no competitivo, con una oferta mínima de VNO $ 1.000.000 y no tendrán limitación de monto máximo a ofertar.

Las ofertas de Lecap, Boncap y Boncer de personas humanas o jurídicas, deberán ser presentadas en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Asimismo, en los términos del artículo 2 del Decreto 846/24, la Secretaría de Finanzas invita a los tenedores de la Lecap con vencimiento 31 de enero de 2025 (S31E5) a participar de una operación de conversión de su Título Elegible, por alguno de los Instrumentos de Deuda Pública que se detallan más abajo.

La recepción de las ofertas comenzará a las 11:30 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 11 de diciembre de 2024 y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día lunes 16 de diciembre.