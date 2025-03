Dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 12 de marzo

El presidente Javier Milei firmó el DNU que lo habilita a negociar un nuevo acuerdo con el FMI , aunque no da mayores detalles sobre el monto ni sobre las condiciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló el jueves en un foro empresarial de Mendoza, donde ratificó el rumbo de su gestión, reiteró que no va a devaluar y dijo que espera que bajen los precios en dólares: "Para eso tiene que haber menos impuestos, mayor desregulación y más competencia. Es cierto que hay algunos precios que hoy están caros en dólares, la solución no es devaluar, como se hizo durante 100 años y que entonces esos precios no aparezcan tan caros en dólares. La solución es que esos precios bajen, con menos impuestos y con más competencia".

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) permitió realizar pagos en dólares utilizando tarjetas de débito y códigos QR en todos los comercios del país que lo dispongan, lo que podría traer movimientos al mercado paralelo.

En tanto, el Bank of América publicó un informe en el que proyectó que durante el 2025 el gobierno de Javier Milei impulsará una nueva devaluación y la salida del cepo cambiario, lo que llevará el dólar a los $1.400 a fin de año.

En lo que va de 2025, el dólar blue sube $15 tras haber finalizado 2024 a $1.215.

Dólar blue dólares billetes divisas El dólar blue viene de una semana a la baja. Pexels

Dólar oficial hoy

El dólar oficial se ubica en $1.038,76 para la compra y $1.098,18 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.046,25 para la compra y $1.086,25 para la venta en el Banco Nación.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.412,13.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.066,75.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 0,3% y cotiza a $1.229,63 mientras que el dólar MEP o Bolsa cayó 0,1% y operó a $1.229,34.