Sigue la polémica en Mendoza con la FIFA por el Estadio Malvinas Argentinas: ahora, taparon la simbología

El tablero del Estadio Malvinas Argentinas fue modificado al iniciar el Mundial Sub 20.

El inicio del Mundial Sub 20 en Argentina generó una gran expectativa en todo el país, pero hubo un hecho que generó polémica en los espectadores : la FIFA decidió tapar las simbologías de la bandera argentina y las Islas Malvinas ubicadas en el tablero del Estadio Malvinas Argentina en Mendoza.

Incluso, el organismo decidió modificar el nombre oficial del estadio y denominarlo " Mendoza ". Desde la Federación explicaron que las sedes no tienen nombre y que llevan la denominación de la ciudad.

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, denunció lo ocurrido a través de sus redes sociales, y apuntó al gobernador Rodolfo Suárez por permitirlo.

"Al final no era una ´bolazo´, como dijo el gobernador Rodolfo Suárez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina", escribò en su cuenta de Twitter compartiendo las imágenes del antes y despues del tablero electrónico.

Para luego agregar: "Nunca vieron una explicación satisfactoria de lo que negociaron y acordaron con la FIFA. Nunca consultaron con la Cancillería. Lo que evidencia el tablero electrónico lo dice todo".

Los dichos del precandidato a gobernador mendocino por el Frente de Todos-PJ, alucen a las palabras del actual gobernador Suárez, quien había asegurado que "es un bolazo" los propuesto por la FIFA y que nunca estuvo en los planes cambiar el nombre del estadio provincial.

Esta mañana, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, aseguró en diálogo con C5N que "esto es una situación que atenta contra el régimen de la Constitución Nacional. Las Malvinas son parte del territorio argentino. No puede alegarse desde la FIFA que es una cuestión política".

A su vez, recordó que "en torneos internacionales anteriores, nunca se planteó modificar el nombre del estadio, ni los símbolos que identifican al estadio". Y "aquí lo que hay que exigir las explicaciones que asumió el gobierno de Mendoza, si ha habido una imposición de la FIFA, la argentina tiene que protestar".

