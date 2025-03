Cuál es el remake de una famosa película de los 90 que ahora está en Netflix y está entre las tendencias

La cinta recibió críticas mixtas. Algunos espectadores apreciaron la nostalgia y el humor familiar, mientras que otros consideraron que no alcanzaba el encanto de la versión original. En plataformas como IMDb, cuenta con una calificación moderada. El rodaje se llevó a cabo en diversas locaciones, buscando recrear el ambiente clásico de las historias originales de "The Little Rascals".