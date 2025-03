La desafiante frase de Lawson en medio del posible regreso de Colapinto a la Fórmula 1

El neozelandés reconoció que sus últimas actuaciones y que su presencia en la máxima categoría está en peligro. “ Desafortunadamente, no tengo tiempo para acostumbrarme , pero tengo que resolverlo lo más rápido posible”, deslizó según el medio Motorsport.

“No tengo tiempo para probar el coche y acostumbrarme a él, pero ya estamos en la temporada, así que cada carrera estamos perdiendo puntos. A eso me refiero más o menos cuando digo que no tengo tiempo”, agregó el joven piloto.

En ese contexto reconoció que tampoco “soy estúpido y sé que, obviamente, estoy aquí para rendir y si no lo hago, no voy a estar”: “Solo estoy centrado en acostumbrarme al coche tan rápido como pueda”, reconoció.

liam lawson

Las dos carreras de Lawson en el inicio de la temporada, en Australia y China no fueron fáciles. Red Bull normalmente habría querido darle tiempo para aclimatarse, sin embargo, la brecha entre el neozelandés y Verstappen es demasiado grande como para ignorarla.

En ese contexto, el asesor Helmut Marko, quien habría estado en Alpine el domingo pasado, aseguró tras la carrera en territorio chino que “esta semana hay una reunión en Milton Keynes para discutir cuándo y cómo podemos cerrar la brecha”.

La respuesta de Lawson a Yuki Tsunoda

Además del análisis por su presente en la Fórmula 1, Liam Lawson se mostró desafiante ante Yuki Tsunoda, actual piloto de Racing Bulls y que podría ser su reemplazante, de manera tal que le abriría la puerta a Colapinto para pasar a Racing Bulls.

“He corrido con él durante años, he competido con él en categorías inferiores y le he ganado (y también lo hice en F1), así que pueden decir lo que quieran”, lanzó sin tapujos.

Por sus últimas actuaciones, el joven piloto de 23 años podría perder su lugar en la escudería Red Bull por sus malos resultados y en su lugar llegaría el japonés, piloto de Racing Bulls.

“Es difícil, ¿sabes? Es difícil conducir, es difícil conseguirlo en ese periodo. Y me encantaría decir que, con el tiempo, obviamente, eso llegará. Simplemente no tengo tiempo para eso. Así que es algo que necesito controlar”, señaló Lawson en el medio The Race.