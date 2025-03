En ese sentido, Marko fue contundente: “Bajo la creciente presión, no pudo cumplir desde el primer día en Australia. Luego, entró en una espiral descendente. Es como un boxeador que fue derribado; es muy difícil salir. En ese sentido, fue un error”.

En diálogo con el medio austríaco OE24, el asesor de la marca de bebidas energizantes hizo un análisis del corto paso de Lawson sobre el RB21: “En Australia tuvo un problema en el turbo en la tercera sesión de entrenamientos”. “Echa de menos los kilómetros que perdió por ese motivo. Lo que hizo hasta ahora, por supuesto, fue demasiado poco. Necesitamos un segundo piloto fuerte, aunque solo sea por cuestiones tácticas de equipo”, señaló.

Ahora, Tsunoda será quien sea el nuevo compañero el multicampeón Max Verstappen, a partir del tercer Gran Premio del año en Japón, que se disputará el próximo 6 de abril en el circuito de Suzuka.

Embed - Oracle Red Bull Racing on Instagram: "Ready for the challenge ahead #F1 #RedBullRacing"