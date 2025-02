Racing superó a Botafogo en Avellaneda por el partido de ida de la Recopa Sudamericana

En un Cilindro colmado, el equipo de Gustavo Costas salió a imponer la localía y llevarse rápidamente el partido. Con una delantera temible, la envidia de varios equipo grandes, como Maravilla Martínez y Maxi Salas , la Academia no sólo jugó con los dientes apretados en el primer tiempo, sino que también fue el que más jugadas peligrosas creó.

Tras desperdiciar grandes chances de gol al inicio del partido, el local llegó al primer tanto de penal. El central del Fogão Alexander Barboza le pegó un codazo a Martínez en el área. Tras un largo rato en el VAR, el árbitro Felipe Andrés González Alveal sancionó la falta. El 10 de Racing, Vietto (quien debió salir enseguida por una molestia muscular), no perdonó y adelantó al local a los 31' del primer tiempo.

maravilla Maravilla Martínez, el mejor por lejos de Racing, grita el segundo gol de la Academia.

En el segundo tiempo no hubo rival: la Academia fue un solo equipo en el partido. Replegado por el gol, y porque nunca pudo hacer pie en Avellaneda, el equipo brasileño no dio respuestas y hasta mereció perder por más goles. Por eso no fue casualidad el segundo tanto: en una contra letal, Salas asistió como los que saben para que Maravilla, el mejor de la noche, metiera el 2-0.

La diferencia quedó corta, por el gran partido de la Academia y por la pobre performance del equipo brasileño. Para colmo, sobre el final, Botafogo se quedó con diez por la expulsión de Cuiabano (le dio un rodillazo en la cara a Nazareno Colombo). Racing ganó el primer capítulo de esta serie.

De esta manera, la revancha será el próximo jueves 27 de febrero en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, la casa de Botafogo. Cabe recordar, que por tratarse de una final, la Conmebol definió que no se aplicará la regla del gol de visitante para desempatar en caso de igualdad en el resultado final de la serie: habrá alargue de 30 minutos y penales, de ser necesario.

Formaciones de Racing y Botafogo

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césares, Nazareno Colombo, Santiago Quiros; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Luciano Vietto (Matías Zaracho); Maximiliano Salas (Ignacio Rodríguez) y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Botafogo: John; Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barboza, Alex Telles; Newton, Allan (Rwan Cruz), Marlon Freitas; Jefferson Savarino (Kaué), Igor Jesus y Matheus Martins (Cuiabano). DT: Claudio Da Silva.

Mirá el resumen de la victoria entre Racing y Botafogo