Top 3 de peores refuerzos de Racing en su historia: llaman la atención

Se trata de futbolistas con pasado goleador, que fueron figuras en sus anteriores clubes, pero al llegar a Avellaneda no estuvieron a la altura de lo que se esperaba. La mayoría disputó escasos partidos, convirtió pocos o ningún gol y terminó yéndose del equipo por la puerta de atrás.

Aunque muchos jugadores pasaron por la Academia sin pena ni gloria, algunos en particular se ganaron las críticas y la bronca de la hinchada. Estos son los tres peores refuerzos de la historia de Racing.

Erwin Ávalos

Erwin Ávalos en Racing X @RacingClub

El delantero paraguayo llegó a préstamo a Racing a mediados de 2007, proveniente de Deportivo Toluca. Tenía el prometedor antecedente de ser el tercer máximo goleador en la historia de Cerro Porteño, pero en Avellaneda demostró poco y nada: jugó 18 partidos y anotó apenas tres goles.

Ya en 2008, mientras el equipo peleaba por evitar la Promoción, se fue expulsado en la derrota 1-0 ante San Lorenzo luego de una terrible patada al arquero Agustín Orión. "Traté de dar lo mejor de mí siempre. No me fui conforme porque la idea mía era tratar de pelear algo arriba, pero eso no pasó", confesó a Racing de Alma.

Federico Vismara

Federico Vismara en Racing Redes sociales

Tras hacer una gran Copa Libertadores con Huracán, el volante llegó a Racing a fines de 2015 con uno de los contratos más altos de ese plantel. Sin embargo, solo jugó siete partidos antes de que el entrenador Diego Cocca lo apartara por su bajo rendimiento, pese a lo cual no quiso rescindir y siguió entrenando con las inferiores.

En algunas entrevistas aseguró vivir "un calvario" porque no jugaba nunca; según la comisión directiva del club, "llegaban ofertas pero él no las aceptaba". Finalmente, se fue de Avellaneda por la puerta de atrás en enero de 2018, cuando fue transferido a Chacarita seis meses antes de que terminara su contrato.

Claudio Bieler

Claudio Bieler en Racing Redes sociales

El delantero se incorporó a Racing en enero de 2010 y prometía ser un refuerzo de categoría: venía de ser el goleador de Liga de Quito, donde salió campeón de la Copa Libertadores 2008 y al año siguiente ganó la Copa Sudamericana y la Recopa. Sin embargo, estuvo muy lejos de cumplir las expectativas.

Bieler jugó 36 partidos con la camiseta de la Academia y convirtió apenas ocho goles. Además, su estadía en Avellaneda estuvo marcada por rumores de peleas internas, pedidos para irse del club y conflictos con la dirigencia. Terminó yéndose a Newell's en el verano de 2011.