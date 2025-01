Racing confirmó que Juan Fernando Quintero no viajó a la pretemporada y emitió un fuerte comunicado

Juan Fernando Quintero no viajó a la pretemporada de Racing en Paraguay.

Racing se refirió a la ausencia de Juan Fernando Quintero de la pretemporada que el plantel realizará en Paraguay y confirmó que el futbolista pidió viajar a Colombia "cuanto antes" , luego de que anunciara que no continuará en la Academia por cuestiones familiares.

En una publicación en su cuenta de la red social X, Racing expuso que el mediocampista solicitó regresar prontamente a Colombia, de donde es oriundo: "En un contexto que afecta a su entorno más cercano, Juan Fernando Quintero ha pedido regresar cuanto antes a Colombia , su país natal, y no participar de la pretemporada en Paraguay cuando aún queda un año de relación contractual".

En tal sentido, la institución agregó que accedió a evaluar una transferencia del futbolista. "Racing Club, con pleno conocimiento del caso, aceptó analizar un traspaso, siempre que la negociación entre instituciones satisfaga los propios intereses. En tanto el patrimonio del Club no quede afectado, se podrá avanzar en una eventual transferencia", marcó.

"Por ese mismo motivo, porque el objetivo prioritario será siempre resguardar el bienestar de nuestra Institución, Racing Club aguarda y confía en una solución que contemple todas las partes involucradas", concluyó el club presidido por Diego Milito.

Racing comunicado Quintero El comunicado de Racing. X (@RacingClub)

El futuro de Juan Fernando Quintero no será en Racing ni River

Juan Fernando Quintero fue la gran figura de Racing en la consagración de la Copa Sudamericana 2024, que significó el primer título internacional del conjunto de Avellaneda en 36 años. Una situación que generó expectativas para la Copa Libertadores 2025, pero el enganche colombiano tiene otros planes para su futuro.

"Desde hace un tiempo venimos pensando en la decisión (...) Después de todo lo que pasó, como terminamos con el título, es un poco raro. En el mejor momento que teníamos en el club. Pero por temas personales, que todo el mundo lo sabe, tomamos una decisión de quedarnos en Colombia”, anunció el futbolista de 31 años.

A lo largo de 2024, Juanfer viajó en diferentes momentos hacia su país natal debido a una enfermedad que atraviesa su mujer y también por otras cuestiones familiares. "No está para estar ahí un día, volver a Colombia y luego otra vez a Argentina… es una realidad. Nos bancamos este año, pero lo que se viene no le sirve ni a mí ni a nadie. Lo más importantes es la familia”, aseguró el 10, en diálogo con radio La Red (AM 910).

En tal sentido, aclaró mantuvo una conversación con el entrenador de River, Marcelo Gallardo, quien pretendía sumarlo el año que viene. "Me entendió", aclaró el jugador y remarcó que "pertenezco a Racing, hasta el día que firme no se sabrá en qué club estaré. Esa situación se la dejo a mi representante, pero la preferencia es quedarme en Colombia”. Su futuro podría estar ligado a América de Cali.