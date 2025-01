Joaquín Laso, ya afuera de Independiente, habló sobre la posibilidad de jugar en Racing

Luego de que se conociera que no le renovarán el contrato, el defensor reconoció que le hubiera "encantado seguir". Sobre un posible traspaso a la Academia, respondió: "Es un trabajo".

Joaquín Laso lamentó su repentina salida de Independiente . Luego de apuntar contra la dirigencia, también habló sobre la posibilidad de jugar en Racing y comentó: "Creo que diría que no por una cuestión de respeto. Si no estuviera en Argentina, lo analizaría. Esto es un trabajo”.

Al central decidieron no renovarle el contrato, por lo que actualmente se encuentra sin club. Según él, “hay un dirigente que me operó desde adentro. Estoy tratando de llegar a un acuerdo por todo el dinero que me deben”, dijo en una conversación con Radio DSports.