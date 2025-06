Quién es Lois Boisson, la tenista revelación de 22 años que hace historia en Roland Garros

Boisson vs. Coco Gauff y Aryna Sabalenka contra Iga Swiatek , son los dos duelos de semifinales que se llevarán adelante en el estadio principal del Stade Roland Garros. Las ganadoras disputarán la final el sábado en la Philippe Chatrier.

En su camino a las semifinales tuvo que eliminar a Elise Mertens, preclasificada número 24, luego a Anhelina Kalinina en segunda ronda y Elsa Jacquemot en tercera. Ya en instancia definitoria le ganó a Jessica Pegula, tercera favorita, en cuarta ronda y Mirra Andreeva, sexta preclasificada, en los cuartos de final.

En una sola semana le ganó a dos top 10 y es la segunda jugadora fuera del top 300 en los últimos 40 años en lograrlo, luego de Serena Williams en Chicago en 1997, ella había derrotado a Mary Pierce y Mónica Seles. Además, es la primera jugadora francesa en alcanzar una semifinal de Grand Slam desde Caroline García en 2022 y la primera en RG desde Marion Bartoli en 2011.

Se destaca también porque ingresó al torneo como una invitada por las autoridades, ya que es una de las mejores tenistas francesas, a pesar de que sus números oficiales no lo demuestren. Nunca había figurado como una de las 150 mejores del mundo y el año pasado no pudo participar de RG por una lesión. “Cuando una pasa por algo así, se fortalece mentalmente en la cancha. No podía esperar mucho tras una operación como esa, y jugar así ahora es simplemente increíble", indicó la protagonista.

Lois Boisson Redes sociales

Estaba en un buen momento cuando sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla derecha. Un año después, está entre las cuatro mejores. Tiene 22 años y 9 días y eso también es récord: es la semifinalista local más joven en un GS femenino desde Amelie Mauresmo en Australian Open 1999.

Francia se vio golpeado este torneo porque sufrió la despedida de Caroline García, quien se retiró del tenis luego de perder en primera ronda, y Richard Gasquet, otro tenista histórico que dijo adiós en este torneo. Pero como el deporte te da y te quita, apareció Boisson para formar parte de los libros del deporte francés.

“Es increíble jugar ante un público así y sentir su apoyo. Ha sido increíble. Gracias”, expresó ante una Philippe Chatrier colmada y con todo el público a favor.

Con solo haber accedido a las semifinales, desde este lunes se ubicará 65 en el ranking WTA, pero si gana subirá al puesto nro. 35. Para eso debe vencer a Coco Gauff, la actual número 2 del mundo, a quien el polvo de ladrillo le sienta bien. Del otro lado, la número 1 Aryna Sabalenka enfrenta a la defensora del título Iga Swiatek.