Qué fue de la vida de Rodrigo Palacio, el exfutbolista de Boca y la Selección Argentina

Por su gran rendimiento, fue convocado por primera vez a la Selección argentina en marzo de 2005. Participó del Mundial de Alemania 2006, la Copa América 2007 y el Mundial de Brasil 2014; en estos últimos dos torneos el equipo fue subcampeón. En total, jugó 27 partidos con la camiseta albiceleste y anotó tres goles.

Rodrigo Palacio en Boca Instagram @rodrigopalaciook

Qué fue de la vida de Rodrigo Palacio

Después de retirarse en 2022, cuando tenía 40 años, Rodrigo Palacio decidió probar suerte en el básquet profesional y se sumó al Polisportiva Garegnano, en la cuarta división de la Liga Italiana. La experiencia fue breve, ya que en 2023 decidió regresar a la Argentina y a su ciudad natal, Bahía Blanca.

Actualmente juega el torneo Senior de la Liga del Sur para Bella Vista, el club que lo vio nacer como delantero. "Es muy lindo compartir cancha junto a rivales con los que antes nos sacábamos chispas y ahora nos reímos de lo viejos que estamos", contó al medio local La Nueva.

También reconoció que "como en la semana no entrenamos y la mayoría entran fríos a jugar, el riesgo de joderte es grande; pero bueno, somos así y le damos para adelante". Aunque disfruta jugar, descartó la posibilidad de volver al fútbol profesional: "Ese sueño lo tuve alguna vez, pero no va a suceder. Pasaron dos años del retiro y no tengo ganas de competir otra vez", sostuvo.