Polémica en el tenis: Iga Swiatek dio positivo de doping y fue suspendida por un mes

La polaca era N°1 del mundo al momento de ingerir una sustancia para problemas de sueño, pero no estaba aprobada por la ITIA. Todo sucedió sin filtrarse a la prensa, al igual que sucedió con Jannik Sinner.

La tenista polaca Iga Swiatek dio positivo de doping en agosto del 2024 por ingerir una sustancia que no estaba aprobada por la ITIA. Al igual que con Jannik Sinner, ella era la líder del ranking de la WTA. Fue suspendida por un mes y solo le quedan ocho días para completar la sanción.

La sustancia prohibida es trimetazidina y la jugadora lo tomó supuestamente para el jet lag y los problemas de sueño en melatonina, un medicamento regulado sin receta. Es por eso que como no hubo culpa ni negligencia, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis la suspendió solo por dicho período de tiempo.

El comunicado de la ITIA confirmó que la tenista aceptó el mes de suspensión bajo el Programa Antidopaje del Tenis, luego de la muestra tomada en agosto del 2024. Se sabe que el producto que se fabrica y comercializa en Polonia era de venta sin receta, entonces se consideró el nivel más bajo.

El 27 de noviembre del 2024, la ITIA admitió formalmente la ADRV y aceptó la sanción. La polaca había sido suspendida provisionalmente desde el 12 de septiembre hasta el 4 de octubre, días que cuentan para la sanción total.

Iga Swiatek Redes sociales

Iga también perderá el premio en metálico del Cincinnati Open, el torneo que se realizó luego del test positivo, el cual fue el 12 de agosto 2024 cuando proporcionó una muestra de orina. Producto de lo sucedido se perdió: el WTA 500 Hana Bank, WTA 1000 de China y WTA 1000 Wuhan Open.

Swiatek apeló a la suspensión y, mientras se consideraba, se presentó ante el tribunal independiente para dar su motivo. Una vez que se completaron las pruebas que confirmaron lo que decía la jugadora, le levantó la suspensión el 4 de octubre. Pero como se hizo dentro de los 10 días, no se hizo público.

Le quedan 8 días de castigo y luego podrá volver a jugar normalmente. Swiatek habló en sus redes sociales con un video y contó lo que pasó: “La única prueba antidopaje positiva en mi carrera con un increíblemente bajo del que nunca había oído hablar antes que cuestionaba todo por lo que he trabajado toda mi vida. Todo mi equipo y yo enfrentamos mucho estrés y miedo”.

“Quiero ser honesto con ustedes y aunque sé que no he hecho nada malo, por respeto a la afición y a la opinión pública comparto todos los detalles de este torneo más largo y difícil de mi carrera. Tengo la mayor esperanza de que me apoyen”, concluyó.