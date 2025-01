Novak Djokovic hizo una denuncia sobre su deportación de Australia: "Me envenenaron"

El tenista realizó una grave acusación respecto a su estadía en el hotel en Melbourne en 2022, año en el que fue expulsado del país por no tener las vacunas al día. Se hizo estudios y describió que tenía niveles altos de plomo y mercurio.

Ese año no pudo participar del torneo porque, en ese momento, el país requería vacunación obligatoria para ingresar. Al regresar a Serbia, tras su deportación, presentó síntomas de gripe y al pasar los días se sintió muy mal, por lo que tuvo que llamar a un equipo médico de emergencia.

“Descubrí que tenía un nivel muy alto de metales pesados. Tenía plomo, niveles muy altos de plomo y mercurio. Me di cuenta de que en ese hotel en Melbourne me dieron de comer algo que me envenenó”, reveló y sorprendió.

Djokovic ATP World Tour

La denuncia no tuvo respuesta oficial de las autoridades australianas, pero la entrevista será publicada en su totalidad en 28 de enero. Fue realizada para GQ y Mundo Deportivo contó que la revista ya contactó autoridades para obtener comentarios que no se hicieron públicos aún.

El incidente mencionado ocurrió en el momento en el que no se podía ingresar al país sin las vacunas producto de la pandemia del Covid-19 que surgió en 2020. El Gobierno canceló su visado y lo deportó tras una larga disputa por no vacunarse.