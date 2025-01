Australian Open 2025: los cruces de los argentinos, el terror de Novak Djokovic y la curiosidad del cuadro femenino

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TheTennisLetter/status/1877197747066978460&partner=&hide_thread=false Jannik Sinner and Aryna Sabalenka carrying their Australian Open trophies to the draw ceremony.



Our defending champions.



pic.twitter.com/a2pbkUof2r — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 9, 2025

Los enfrentamientos de los argentinos en Australian Open 2025

Serán once los tenistas albicelestes con Sebastián Báez a la cabeza porque es la mejor raqueta nacional. Se medirá contra el francés Arthur Cazaux. Por su parte, Tomás Etcheverry se verá las caras con el italiano Fabio Cobolli, por primera vez en ATP, ya que sí se cruzaron en Challengers y qualy, pero nunca en alto nivel.

Sebastián Báez Redes sociales

Francisco Cerúndolo, actual número 31, le tocó Alexander Bublik, el kazajo que tiene una buena estadística en canchas duras y logró cuatro títulos sobre esta superficie. Mariano Navone irá ante el difícil Jack Draper y Francisco Comesaña ante Daniel Altmaier. El campeón del ATP de Buenos Aires, Facundo Díaz Acosta le tocará Zizou Bergs. Después estará Federico Coria, que enfrenta a Tristan Boyer y Camilo Ugo Carabelli contra Learner Tien.

Por el lado de las mujeres, Nadia Podoroska hará su debut contra la checa Karolina Muchova, y María Lourdes Carlé frente a Amanda Anisimova. Y, por último, Julia Riera superó la qualy y jugará por primera vez la primera ronda del torneo. Será frente a Beatriz Haddad Maia.

Embed Tenemos tercera argentina en el cuadro principal del Australian Open! Julia Riera paso la Qualy hace unas horitas. Grosa ídola crack, felicitaciones Pergamino y el país festeja con vos



BESTIA @juliriera02 pic.twitter.com/h3rwUqmMiM — Alfonsina (@alfonavellaneda) January 9, 2025

El campeón defensor tendrá la dura tarea de chocar contra el chileno Nicolás Jarry, actual 34 del mundo y último finalista del Masters 1000 de Roma, pero de mala racha en el torneo. Por su parte, Alexander Zverev busca revancha tras caer en semis del torneo de maestros y se cruza con el francés Lucas Pouille.

Carlos Alcaraz es el tercer tenista de la preclasificación, el cual busca ser campeón de los cuatro Grand Slam más joven de la historia desde Rafael Nadal. Le tocará enfrentar a Alexander Shevchenko que se posiciona en el puesto 72.

Australian Open 2025: el temor de Novak Djokovic al ingresar al país

Uno de los focos principales está en Novak Djokovic, quien cayó en semifinales del último torneo ante Sinner. Pero venía de cuatro títulos consecutivos, descartando el 2020 que fue descalificado por pegarle un pelotazo a una jueza sin intención y el 2022 que no pudo entrar por no estar vacunado.

Esta última situación le generó terror al serbio: “Tengo un poco de trauma para ser sincero. Las dos últimas veces que aterricé en Australia, al pasar por el control de pasaportes e inmigración, algunos rastros siguen ahí”, contó en Herald Sun.

“Cuando revisan mi pasaporte, me pregunto si me van a detener de nuevo o me dejarán pasar. Tengo que admitir que esa sensación está presente. Pero no tengo resentimiento. Regresé en 2023, un año después, y gané el Abierto de Australia, que fue mi 22º Grand Slam. Mis padres y todo mi equipo estaban allí. Fue una de las victorias más emotivas que he tenido, considerando todo lo que viví el año anterior", agregó.

Djokovic Redes sociales

El campeón de 10 títulos en el certamen enfrentará al estadounidense Nishesh Basavareddy. Será su primer torneo oficial con Andy Murray como coach, ya que en Brisbane, el británico aún estaba de vacaciones.

A quiénes enfrentan los 10 mejores del cuadro masculino y femenino en Australian Open 2025

En cuanto al resto de los preclasificados más destacados, Taylor Fritz irá vs. Jenson Brooskby; Daniil Medvedev ante Kasidit Samrej; Casper Ruud vs. Jaume Munar, Alex De Miñaur contra el difícil Botic Van de Zzandschulp, Andrey Rublev contra la promesa Joao Fonseca y Grigor Dimitrov contra Fabio Fognini.

No se sabe aun si Nick Kyrgios va a participar porque tiene un desgarro abdominal de grado 1 y espera poder recuperarse a tiempo. De todas formas, se realizó el sorteo y tiene rival confirmado: Jacob Fearnley que actualmente ocupa el puesto N°86.

Por último, uno de los datos más destacados tiene que ver con el cuadro femenino: será la primera vez desde la Era Abierta que dos excampeonas de Grand Slam se enfrenten en el debut: Aryna Sabalenka vs. Sloane Stephens y Coco Gauff vs. Sofía Kenin.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TheTennisLetter/status/1877184109476208982&partner=&hide_thread=false Elena Rybakina and Aryna Sabalenka practicing together ahead of the Australian Open.







pic.twitter.com/fyLXwLWy6V — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 9, 2025

Por último, Iga Swiatek irá vs. Katerina Siniakova, Jasmine Paolini ante Wei Sijia, Qinwen Zeng vs. Anca Todoni, Elena Rybakina ante Emerson Jones, Jessica Pegula choca con Maya Joint, Emma Navarro va contra su compatriota Peyton Stearns; Daria Kasatkina frente a Viktorya Tomova y Danielle Collins vs. Daria Snigur.