Neymar tendría todo acordado para volver al fútbol brasileño

Embed Neymar, listo para volver a Santos.

*El club donde debutó ya tiene un acuerdo con el futbolista, de 32 años.

*Se trabaja en la rescisión del Al Hilal y la idea es anunciarlo una vez que termine el torneo que marcó el regreso del Peixe a la máxima categoría de . pic.twitter.com/LQjDhP2bza — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 17, 2024

El Santos se aseguró su regreso al Brasileirao el último fin de semana, luego de deambular en la Serie B durante todo el 2024. Es por esto que los directivos del Santos, equipo tres veces campeón de América, tienen pensado el regreso de su “hijo pródigo” para armarle un equipazo y volver a los primeros planos de América.

Cuál es el presente de Neymar

Actualmente Neymar juega en el Al Hilal de Arabia Saudita, pero sus reiteradas lesiones serían el punta pie inicial por el cual los dueños del club saudí no verían con malos ojos la salida del astro brasilero.

El futbolista de la Selección de Brasil debutó como profesional en el Peixe en marzo del 2009, con solo 17 años, y guio al equipo a tres títulos en el Campeonato Paulista (2010, 2011 y 2012), una Copa de Brasil (2010), una Copa libertadores (2011) y una Recopa Sudamericana (2012).

En el 2013 fue comprado por una suma millonaria por el Barcelona de España, donde jugó hasta el 2017, cuando el Paris Saint-Germain pagó 222 millones de euros para contratarlo, transformándolo en el fichaje más caro de la historia.

Messi con Neymar vs Lyon @PSG_espanol

El Palmeiras del bajó el pulgar a la llegada de Neymar

Cuando comenzaron los rumores del posible regreso de Neymar al fútbol brasileño, Palmeiras de Brasil, Leila Pereira, se mostró contundente al referirse a los rumores sobre una posible llegada del astro brasileño a la institución verde y sostuvo que “el club no es un departamento médico”.

En una entrevista con el medio Universo Online, la mandataria descartó la posibilidad de que Neymar se convierta en nuevo futbolista del Verdao. “No se admite que un refuerzo no esté apto para jugar de manera inmediata. Cuido a mis deportistas y las decisiones también se toman en base a la edad y el tiempo de contrato. Son premisas que instauré cuando asumí en el cargo”, aseveró.

Además, fue tajante cuando se le consultó si hubo un ofrecimiento por parte de Palmeiras para hacerse con los servicios del ex Barcelona.

“Se va a Santos, así que no hay ningún problema. En realidad, no sé, pero pregunten ahí. Acá no vendrá”, concluyó sobre el futuro del delantero de 32 años que se encuentra en Brasil para recuperarse de su lesión.