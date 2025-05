Lionel Messi puso en duda su continuidad en Inter Miami y crecen los rumores por el futuro club al que va ir

Inter Miami perdió por 3 a 0 en el clásico frente a Orlando City por la MLS y tras el encuentro, el capitán Lionel Messi puso en dud a su continuidad en Las Garzas evitando responder al respecto. Rápidamente, sin perder tiempo, los hinchas de River no perdieron el tiempo y empezaron a pedir por su posible llegada al conjunto de Marcelo Gallardo .

Tras cosechar su quinta derrota en los últimos siete encuentros, el rosarino fue entrevistado en el canal de la MLS y cuando el periodista le preguntó por su vínculo con el conjunto de Florida fue categórico. “No, no sé nada”, sentenció entre risas y se fue hacia el vestuario.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/1924283592508678587&partner=&hide_thread=false Las palabras de Leo Messi tras el encuentro entre Inter Miami y Orlando City.



@MicheleG3 pic.twitter.com/yyE3XWJA2P — MLS Español (@MLSes) May 19, 2025

Sin perder tiempo, los hinchas de River se volcaron a las redes sociales para hacer un expreso pedido al presidente de la institución riverplatense, Jorge Brito, y reavivar el sueño de todos los clubes argentinos de tener al campeón del mundo en la liga local y volvieron tendencia “#MessiARiver”.

Muchos de los fanáticos empezaron a destacar viejas declaraciones que el propio ex – Barcelona hizo a lo largo de su carrera donde reconoció que de chico se había ido a probar al Millonario e incluso que su ídolo de la infancia es el exjugador de Núñez y hoy ayudante de campo de la Selección argentina, Pablo Aimar.

Los memes de los hinchas de River para volver tendencia #MessiARiver

El contrato de Lionel Messi con Inter de Miami finaliza en diciembre de este año y hasta el momento, con la irregular temporada del equipo, es una incertidumbre lo que hará el astro argentino en su carrera deportiva a partir del próximo año.

Pero el presente en el equipo de David Beckham no es bueno y el propio jugador no quiso responder sobre su continuidad en el club a partir de 2026. Es por eso que los hinchas de River no perdieron el tiempo y en X volvieron tendencia #MessiARiver.

A eso se suma la pícara respuesta que había dado Jorge Brito en diálogo con ESPN sobre la posible llegada de La Pulga a Núñez. “Qué lindo podría ser tener seis meses a Messi acá en River”, había señalado el mandamás del Millonario, pero al mismo tiempo había aclaro: “Primicia no hay nada, es complejo el calendario deportivo de ellos. Pero hay que intentarlo, hay que soñar”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Acunista/status/1924491009318101201&partner=&hide_thread=false CUMPLANLE EL SUEÑO A LIONEL ANDRÉS MESSI #MessiARiverpic.twitter.com/eGbdbPmJW7 — Acuñista (@Acunista) May 19, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1924488931787018711&partner=&hide_thread=false River era campeón de la Libertadores frente a Boca y Messi estaba contento, como toda persona de bien.



Es hora de que cumpla su sueño y festeje con nosotros, #MessiARiverpic.twitter.com/0MskcHRM20 — SpiderCARP (@SpiderCarp23) May 19, 2025

messi a river .jpg

messi a river 1.jpg

messi a river 2.jpg

messi a river 3.jpg

messi a river 4.jpg

La Pulga tiene 55 partidos con el conjunto rosa, donde marcó 44 goles, repartió 21 asistencias y promedió 4.383 minutos en cancha. Además, ganó el único título de la historia del Inter Miami en 2023, la Leagues Cup.

Su respuesta no dio un panorama certero para un equipo que tendrá que disputarse la clasificación a Playoffs en la Conferencia Este, donde marcha sexto con 22 unidades, clasifican 9, y el Mundial de Clubes en junio. ¿Se va de Inter Miami en el 2026 y desembarca en River?