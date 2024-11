Lionel Messi, otra vez candidato al The Best como el mejor jugador del mundo

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer la lista de nominados a los ya clásicos premios The Best y sorprendió al nombrar una vez más a Lionel Messi como candidato al mejor jugador del mundo de la temporada 2023/2024. El 10 de la Selección argentina, que ya ganó el trofeo en tres oportunidades, estará en la ceremonia con argentinos como Emiliano Dibu Martínez, Lionel Scaloni y Nicolás Otamendi , nombrados en otras categorías.

El astro argentino buscará su cuarto trofeo como mejor futbolista del mundo , algo que ya consiguió en 2019, 2022 y 2023 (también integró el podio en 2016, 2017, 2020 y 2021, teniendo en cuenta que el The Best se creó en 2016) y competirá con jugadores de la talla de Erling Haaland, Rodri (ganador del último Balón de Oro), Vinícius Jr, Jude Bellingham, Federico Valverde, Kylian Mbappé, Toni Kroos, Lamine Yamal y Florian Wirtz.

Por otra parte, Dibu Martínez, capitán del Aston Villa y emblema de la Selección Argentina, es uno de los nominados al The Best a mejor arquero del mundo. El Dibu, ganador del Lev Yashin en dos oportunidades y también el The Best, competirá contra David Raya (Arsenal), Ederson (Manchester City), Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milán) y Unai Simón (Athletic Club).

En tanto, Lionel Scaloni, quien se alzó con el trofeo en 2022, fue nominado al mejor entrenador de la temporada. Sus rivales serán Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (Selección de España), Pep Guardiola (Manchester City) y Xabi Alonso (Bayer Leverkusen).

Por último, entre los jugadores elegidos para armar el equipo ideal del año, están los argentinos Germán Cano, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Luciano Acosta, Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Dibu Martínez.

El Premio Puskás, con presencia argentina

Una de las categorías más atrayentes en los The Best es el Premio Puskás, que premia al mejor gol de la temporada y que por primera vez estará separado en fútbol masculino y femenino, bajo el nombre de Premio Marta. Y en esta oportunidad, participarán dos argentinos que convirtieron verdaderos golazos en esta temporada,

Entre los 11 nominados, se encuentra el delantero de Lanús Walter Bou, que el 4 de agosto de 2024 le dio el triunfo agónico a su equipo frente a Tigre con una increíble chilena desde afuera. En tanto, la figura del Manchester United Alejandro Garnacho, con una tijera en el aire magistral, el 26 de noviembre de 2023, que abrió la goleada de los Reds Devils frente a Everton.

Hassan Al Haydos, Yassine Benzia, Michaell Chirinos, Federico Dimarco, Mohammed Kudus, Denis Omedi, Paul Onuachu y Jaden Philogene son los otros nominados del galardón que cuenta con votos de los fans.

