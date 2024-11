Luis Suárez renovó contrato con el Inter Miami de Lionel Messi: "Estoy muy ilusionado"

Por su parte, el presidente de operaciones de fútbol de las Garzas, Raúl Sanllehí, destacó el desempeño del uruguayo en el equipo estadounidense: "En 2024 Luis trajo a Inter Miami todos los elementos que lo convierten en uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Jugó a un nivel de élite y estamos emocionados de ver que eso continúe la próxima temporada. no solo fue nuestro máximo goleador esta temporada, sino también un líder para el grupo".

En 2024, Suárez anotó 25 goles en Inter Miami y empató a Messi como el segundo máximo goleador de la liga. Además, concretó nueve asistencias. En tanto, su impacto también fue crucial para que Inter Miami ganará su primera Supporter's Shield y estableciera un récord de puntos en la Major League Soccer (MLS).

Luis Suárez Luis Suárez renovó su contrato con Inter Miami. X (@InterMiamiCF)

Inter Miami presentó a Javier Mascherano: dirigirá a Lionel Messi y buscará el título

Inter Miami anunció la llegada de Javier Mascherano como entrenador del equipo y se reencontrará con su amigo Lionel Messi, quien es el capitán del conjunto del estado de Florida. El Jefe firmó contrato por tres temporadas, buscará el primer título en la Major League Soccer y destacarse en el Mundial de Clubes.

“Poder dirigir un club como el Inter Miami es un honor para mí y un privilegio que intentaré aprovechar al máximo. Me sentí atraído por la innegable ambición de la organización y la infraestructura que tiene para respaldarla”, aseguró el ex técnico de la Selección argentina sub 20.

La máxima autoridad del conjunto, Jorge Mas, explicó el motivo de la elección de Mascherano para reemplazar a Martino: "Javier ha acumulado una experiencia inigualable en su carrera, desde jugar en los escenarios más importantes del mundo hasta entrenar a nivel internacional juvenil; tiene la combinación de habilidades y experiencia que estábamos buscando".

En tal sentido, destacó que el Jefecito dirigió a varios jóvenes argentinos que juegan en Las Garzas: "Ha tenido experiencia directa como entrenador con Tomás Avilés, Facundo Farías, Federico Redondo y Benjamin Cremaschi. Creemos que Javier es una incorporación importante para nuestro club mientras continuamos nuestra búsqueda por estar entre la élite mundial".