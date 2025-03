Lautaro Martínez, desafectado de la Selección argentina: se pierde los clásicos con Uruguay y Brasil

El delantero de Inter Milán arrastra una lesión muscular, que no le permite jugar contra la Celeste y la Verdeamarela.

El delantero Lautaro Martínez fue desafectado de la Selección argentina este miércoles, luego de no recuperarse de una lesión muscular que sufrió mientras jugaba para Inter de Milán. El goleador estará ausente en los clásicos contra Uruguay en Montevideo y Brasil en Buenos Aires, por las Eliminatorias 2026 .

El Toro arrastra el inconveniente físico desde hace más de una semana. A tal punto que no pudo sumar minutos en la revancha entre Inter y Feyenoord en Países Bajos, por los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, el domingo reapareció en la victoria 2-0 contra Atalanta y hasta convirtió un gol. Un esfuerzo que terminó dejándolo afuera de los duelos con la Celeste y la Verdeamarela.

Con esta novedad, Lionel Scaloni sumó una nueva baja para esta doble fecha. Anteriormente, habían sido de baja Lionel Messi (molestia física), Paulo Dybala (dolor en un cuádriceps), Gonzalo Montiel (desgarro), Lisandro Martínez (lesión ligamentaria) y Giovani Lo Celso (dolor muscular).

Con la falta del goleador de Inter de Milán, el entrenador tendrá que definir cómo estará integrada la delantera en el encuentro contra Uruguay, que se disputará el viernes a las 20.30 en Montevideo. En principio, Julián Álvarez podría jugar con Nicolás González.

La Selección argentina jugará un amistoso a beneficio de Bahía Blanca

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, anunció que el equipo jugará un partido a beneficio de los damnificados por la tragedia de Bahía Blanca y que la recaudación será para la refacción del hospital José Penna. El encuentro será contra el seleccionado sub 20, en el estadio Tomás Ducó de Huracán, el sábado a las 17.

"Buscamos la manera de poder colaborar después de la tragedia que sucedió en Bahía Blanca. Vamos a hacer un partido amistoso con la Sub 20 en el estadio Huracán, lo recaudado será a beneficio del hospital Penna, que han perdido todo y es un lugar importante para la ciudad. Queremos que se levante, luego de haber perdido todo", explicó el director técnico en una conferencia de prensa brindada en Ezeiza.

"Me cuesta hablar de lo sucedido. Mi familia vive ahí, lo mismo que muchos de mis amigos. Me crie ahí y es difícil. Hace un año y dos meses atravesamos un temporal, y la ciudad no quedó en buen estado. Fue difícil recuperarse en tan poco tiempo de eso y ahora volver a vivir algo más fuerte y duro es difícil", explicó el delantero Lautaro Martínez, que comenzó a jugar en el club Liniers de Bahía Blanca.