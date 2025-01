Las primeras imágenes de Franco Colapinto con el auto de Alpine: "De vuelta con el equipo"

Pero esas imágenes apenas fueron un adelanto de la experiencia que está viviendo Colapinto ya que minutos más tarde, el argentino se subió al coche en el marco de un test TPC (Pruebas de Coches Anteriores).

“Estoy listo por si en algún momento me tengo que subir (al monoplaza)”, había anticipado el expiloto de Williams apenas llegó a Alpine y sus palabras no tardaron en concretarse. En aquella oportunidad, también había anticipado que su rol en el equipo “va a ser ayudar, darles una mano en todo lo que pueda, llevar al equipo otra vez a lo más alto, mejorar el auto en todo lo que podamos y darles una mano en lo que pueda”.

Colapinto fue anunciado el pasado 9 de enero como nuevo piloto de reserva de Alpine tras firmar un contrato multianual con el equipo que el año pasado finalizó sexto en el campeonato de constructores de la Fórmula 1.

