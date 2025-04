Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner: "Cuando la situación económica empeora comienza a la persecución"

Asimismo, sostuvo que la afirmación hecha por el presidente Javier Milei respecto de que la ex mandataria "va a ir presa" es grave porque el propio mandatario eligió por decreto a Manuel José García-Mansilla, uno de los jueces de la Corte Suprema que deberá decidir sobre el futuro de la actual titular del Partido Justicialista.

"Uno de los jueces que tienen que intervenir es un juez que ha designado el presidente Milei a través de un decreto en un procedimiento irregular e inconstitucional. Es un juez que solo se sostiene en la voluntad del Presidente de la nación, no tiene acuerdo del Senado y además en el marco de una polémica política donde el presidente dice que Cristina tiene que ir presa. Eso le quita a ese juez cualquier tipo de posibilidad de intervenir en la causa. Entonces una de las cosas que hicimos es pedir que se lo remueva", expresó.

También señaló que la jura de García-Mansilla estuvo cargada de irregularidades demostrando de esa manera "la urgencia y premura" que tenía el Gobierno para que el juez asuma el cargo. "La Corte tiene que resolver esta cuestión como un aspecto previo. Necesitamos tener un tribunal constituido por todos los magistrados".

Sobre el fallo contra Cristina, en el que se la condenó a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sostuvo que se trató de un proceso judicial en el que se han cometido "múltiples barbaridades violando garantías constitucionales".

"Faltan pruebas. Es una causa donde se investigan sobreprecios y no se hacen pericias. Se dice que hay cartelización y no se investiga a ningún otro empresario que no sea Lázaro Báez. Se le acusa a Cristina por un hecho y no la dejan declarar. Son salvajadas que la Corte tiene que revisar", exigió Beraldi.

También recordó que los jueces y fiscales de la causa tuvieron estrechos vínculos con el expresidente Mauricio Macri. "Son jueces que se reunieron a escondidas con el presidente de la Nación. Muestran claramente que no son imparciales en caso. ¿Qué hubiese ocurrido si estos jueces en vez de reunirse con Macri se hubieran reunido con Cristina? Ya los hubiesen echado.

El letrado sostuvo que la Corte Suprema tiene que demostrar que "es el control de las garantías constitucionales" del sistema judicial. "Es una sentencia arbitraria. Se dictan sin tener una apreciación racional de la prueba y sin fundamentos jurídicos. Eso hace que las sentencias sean nulas", remarcó.

Ante esa situación manifestó que el pedido es que la Corte Suprema libere a la expresidenta de la condena que tiene. "Queremos que la absuelvan o envíen el caso para que se realice un nuevo juicio. Esto es lo que corresponde".

Por último manifestó su deseo de que Cristina sea candidata en las elecciones legislativas del 2025 aunque reconoció que es una cuestión que va a decidir ella. "Es una persona que puede aportar muchísimo a nuestro país, es una dirigente que tiene características casi únicas por la experiencia, su trascendencia, por su valentía. Es algo que a la república le hace bien".

Si la Corte Suprema falla en contra de Cristina, la confirmación de una sentencia que tiene como una de sus penas la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos la sacaría de la escena política.