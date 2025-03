La inesperada revelación de un futbolista de Racing: "Pensé en largar el fútbol"

En tal sentido, en diálogo con Diario Olé, recordó su etapa en el fútbol europeo. "En Europa entraba a la cancha y no me encontraba, la pasaba mal, no me sentía como enfocado en el fútbol. No sabía lo que estaba haciendo dentro de la cancha. Parece increíble que siendo joven se me pasara eso por la cabeza. Si me escuchas a mí o a varios futbolistas, verás que tuvieron ese tipo de problemas. Suelen pasar ese tipo de cosas y se necesita ayuda", marcó.

"Hacía seis meses yo estaba en España sin saber qué hacer. Quería tomar la decisión correcta. Tenes que pensar en muchas cosas. Una vez acomodados todos esos miedos y la incertidumbre, pude tomar la decisión. Y estoy muy contento con la decisión que tomé", agregó sobre su regreso a la Argentina.

En tanto, expuso su visión con respecto al país: "Mi mujer es española, venir a Argentina con todo lo que se habla fuera del país, de lo que es la inseguridad, ese tipo de cosas. Después pienso que no es tan así como se habla afuera. Volví a la Argentina y la veo muy linda, muy bien. Y también hay una cuestión que el fútbol argentino no es fácil".

También, Vietto, quien tiene 31 años, reconoció que se encuentra en el mejor momento de su trayectoria. "Estoy en el momento más feliz de mi carrera por lo que vivo en Racing, por todo lo que me está generando. Y no sólo pasa por los futbolístico, hay algo sentimental: puedo estar con mi familia, que viene a la cancha con mis hijos. Me está tocando participar bastante, estamos consiguiendo títulos", expresó.

Por último, se refirió a la incertidumbre sobre su participación en el partido con Independiente, que se jugará el domingo, tras desgarrarse: "Jugué desgarrado la final con Botafogo en Brasil y agravé la lesión. No quiero volver a esforzarme y perderme otros tres o cuatro partidos, porque al final estaría jugando un partido cada un mes y no estoy al 100% tampoco. Si me siento en condiciones voy a jugar, y si no, voy a esperar alguna semana más".

El fuerte cruce entre el hijo de Gustavo Costas y Frank Kudelka tras la derrota de Racing

Racing perdió en Avellaneda contra Huracán y, apenas terminado el partido, Gonzalo Costas, hijo del DT de Racing, y Frank Kudelka protagonizaron un final muy caliente por los festejos de la victoria visitante.

Las cámaras tomaron el momento en el que el integrante del Cuerpo Técnico increpó a Kudelka mientras le decía: "¿Nosotros te faltamos el respeto a vos?". Luego, con notoria bronca, agregó: "Hay que saber ganar también".

Kudelka, por su parte, intentó contestar mostrando calma, pero escuchó que le reclamaron: "¿Por qué festejás así? Está mal". Sin quedarse callado, el DT del Globo lanzó: "¿Perdón? ¿No puedo festejar?". Con sonrisa en el rostro, encaró para la manga y se fue caminando hacia el vestuario.