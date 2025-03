La FIFA ignoró a River en la promoción del Mundial de Clubes y los hinchas de Boca se burlaron

En el posteo que hizo la Federación Internacional de Fútbol Asociados aparecen once equipos de los 32 que van a participar, pero evitaron a uno de los grandes de Argentina.

El Mundial de Clubes está pronto a iniciar y la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) difundió una imagen promocional del torneo con imágenes de jugadores de fútbol de once de clubes que están clasificados, pero como son 32 equipos, tuvo que dejar afuera a algunos: uno fue River y los hinchas de Boca se burlaron.

Quizás, con el fin de priorizar a todos los países, intentaron poner poco representantes. Pero no es la primera vez que sucede. A pesar de que River sea el más ganador en el plano internacional de los últimos tiempos en lo que respecta a Argentina, es poco considerado.

En la imagen aparece Boca, pero River no. Tiempo atrás, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enumeró protagonistas del certamen, pero no lo mencionó a River, por lo que no es sorpresivo que suceda.

“Los principales clubes del mundo, que normalmente sólo disputan partidos amistosos en suelo estadounidense, ahora jugarán aquí partidos oficiales. Real Madrid, Manchester City, PSG, Inter Milán, Inter Miami, Juventus, Bayern Munich, Boca Juniors, Flamengo y muchos más cambiarán los amistosos de pretemporada por la competición real en suelo estadounidense”, expresó en ese entonces.

Por eso, los hinchas de Boca se burlaron en los comentarios: “Nadie se acuerda de River”, “Me parece que se olvidaron de un equipo”, “Solo aparecen los grandes”. En la imagen aparecen: