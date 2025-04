El delantero Miguel Borja no está descartardo para el Superclásico.

Si bien el delantero Miguel Ángel Borja salió lesionado y entre lágrimas luego del duelo ante los platenses, el colombiano solo tendría una molestia en la inserción del aductor y el pubis por lo que no está descartado para el duelo con Boca.

"Buenas noticias para River: Miguel Borja no tendría lesión muscular y por ahora no requiere de estudios. Se trata de una molestia en la inserción del aductor y el pubis. No está descartado para el Superclásico", así lo informó el periodista Juan Cortese en su cuenta de X.

El árbitro para el Superclásico: quiénes son los candidatos

River y Boca se medirán el próximo fin de semana por la 15° fecha del Torneo Apertura y ya comenzaron a sonar los nombres de los árbitros candidateados para imponer justicia en una nueva edición del Superclásico.

Facundo Tello Figueroa, Yael Falcón Pérez y Nicolás Ramírez son los principales candidatos a dirigir el duelo que se disputará el próximo domingo 27 a las 15:30 en el estadio Monumental.

Los candidatos ya tienen experiencia en los cotejos de los Millonarios y Xeneizes: Falcón Pérez ya dirigió en dos oportunidades, y Ramírez es quien estuvo en el último choque que terminó en la victoria para el Millonario por 1 a 0 en La Bombonera.

Para este fin de semana, previo al River–Boca Tello y Falcón Pérez no fueron designados ya que ambos se encuentran capacitándose para lo que será el Mundial de Clubes. Por su parte, Ramírez arbitrará el clásico del sur entre Lanús y Banfield este sábado a las 16:15.