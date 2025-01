Javier Milei: "Estudiantes está camino a ser una SAD"

El Presidente llenó de elogios a la institución platense y a su mandamás, Juan Sebastián Verón: "La está viendo y está llevando el club hacia el lugar correcto, me saco el sombrero".

En diálogo con Radio Mitre, el mandamás no dudó en opinar de uno de los temas de su agenda política: las SAD en el fútbol del país. El Gobierno impulsa el desembarco de capitales privados, mientras que la dirigencia que encabeza Claudio Tapia en la AFA sostiene las sociedades civiles sin fines de lucro y se ampara en la Justicia.

En ese marco, Milei aseguró: "Estudiantes de La Plata está camino a ser una SAD. Y eso es un beneficio para los socios y los hinchas de Estudiantes. Afortunadamente, tiene un presidente, que no solo ha sido un jugador de fútbol excepcional, exquisito".

Por otra parte, el líder libertario se deshizo de elogios con el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón y precisó: "Yo lo vi jugar en Boca, vi su carrera en Italia y en Inglaterra. Fue un jugador de los mejores que vi en mi vida. Pero además es un tipo con una inteligencia importante. Claramente la está viendo".

Y completó: "Está llevando al club al lugar correcto. Me saco el sombrero porque la verdad que Juan Sebastián Verón, no solo es un crack adentro de la cancha, si no que es un crack afuera. La tiene clarísima".

Cabe recordar la revolución que está sucediendo con la llegada del magnate norteamericano Foster Gillett a las arcas económicas de Estudiantes LP. Con la promesa de desembolsar alrededor de u$s150 millones, los hinchas del Pincha se ilusionan con un plantel competitivo: las llegadas de Cristian Medina y Lucas Alario es apenas el primer paso de un plan que busca atraer capitales internacionales y proyectar a los clubes argentinos al escenario global.

La respuesta de Verón: "Estudiantes no va a ser una SAD"

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón buscó despegarse de los dichos del mandatario Javier Milei y fue tajante con la posibilidad de que el Pincha deje de ser una sociedad civil: "Estudiantes no va a ser una SAD".

Junto al vicepresidente Martín Gorostegui, Verón dio una entrevista al medio partidario La voz Albirroja, y explicó el proceso económico y político que está viviendo el Pincha: "Vamos a usar la SAD para lo que es el fútbol. Estudiantes no va a ser una Sociedad Anónima. Ahora que el fútbol sea una sociedad nueva, eso sí", indicó.

Además, agregó: "Los clubes están atravesados por la política. No podemos escapar a eso, por más que no nos guste. Por un lado te pueden ayudar y por otro te pueden traer confusiones".

En este sentido, añadió: "A diferencia de una SAD, la sociedad civil se va a mantener ajena. El club no va a quebrar, no va a desaparecer como se ve en otros lugares. Si Tofoni o quien sea quiere obligar a Estudiantes a algo, no nos hubiéramos subido nunca", concluyó la Bruja.