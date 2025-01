Inesperada crítica de una piloto de Alpine por la contratación de Franco Colapinto: quién es Sophia Floersch

La alemana intentó bajarle el precio al pilarense por el monto que invirtió la escudería gala quien terminó pagando 20 millones de dólares y recordó un choque que protagonizaron ambos durante las 24 horas de Le Mans en 2021.

“Perdió el control bajo la lluvia y chocó contra mi coche. Ahora, quieren pagarle 20 millones”, comenzó su fuerte descargo en su cuenta de X y agregó: “Pero dejan de promover talentos jóvenes con 1 o 2 millones. No porque sea mujer, ¿verdad? Se puede entender, pero no hay que hacerlo”.

En dicha secuencia, Colapinto, quien disputó la competencia con la escudería G-Drive, en la clase LMP2, perdió el control de su vehículo y chocó contra Floersch conducía el auto perteneciente a Richard Mille Racing Team. Pese a que ambos intentaron volver a la pista, producto del impacto tuvieron que abandonar la competencia.

La palabra de Colapinto sobre el choque con Sophia Floersch

El impacto se volvió viral ya que en las imágenes del onboard de Sophia Floersch pierde el contacto por radio con su equipo y termina hablando por teléfono con su ingeniero.

Si bien el el mismo solo se ve cuando se atraviesa Franco Colapinto, tras el choque, el propio argentino hizo mención al impacto en sus redes.

“Me sorprendieron los coches que tenía delante, frenando en medio de la recta muy fuerte, justo cuando empezaba a moverme del torbellino del coche que tenía enfrente. Hasta ese momento no había llovido, así que esta no fue la causa de que todos se detuvieran así. No había zona lenta activa, y todavía estábamos muy lejos de donde comenzó la zona lenta”, comentó en ese entonces el pilarense cuando apenas tenía 18 años.

Quién es Sophia Floersch

Sophia Floersch comenzó en karting en 2005 y desde 2008 hasta 2014, la alemana compitió en varios eventos de karting en toda Europa a través de Kart Sport. Se convirtió en la primera piloto femenina y también la piloto más joven de las tres series en las que compitió, el Campeonato SAKC 2008, el Campeonato Alemán ADAC 2009 y el Campeonato Europeo 2010 Easykart.

En 2024 llegó a Alpine como integrante de la Academia Júnior de pilotos y posteriormente, volvió a competir en la Fórmula 3 de la mano de PHM Racing. Al año siguiente, pasó a Van Amersfoort Racing.

La piloto de 24 años fue protagonista de uno de los choques más impactantes en los últimos años: durante el Gran Premio de Macao en la Fórmula 3 en 2018, Floersch tuvo un fuerte impacto en el que su vehículo que se elevó en el aire e impactó contra una de las tribunas.