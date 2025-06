Gregorio Dalbón confirmó que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el fallo contra Cristina Kirchner

"No hay nadie que tenga duda que fue una condena política y no jurídica. No hay nadie que tenga duda de que el fallo de la Corte es ilegal, inconstitucional y arbitrario. Nadie duda de las irregularidades que marcaron la sentencia. Es una tomada de pelo", expresó.

Embed - "ARGENTINA CON CRISTINA": CONVOCATORIA para ACOMPAÑAR a la EXPRESIDENTA el MIÉRCOLES a COMODORO PY

Dalbón ejemplificó como una de las irregularidades que "la Corte ni siquiera pidió la causa" antes de dar su fallo, y remarcó que "no solo se sacaron de encima la causa rápidamente, sino que no tocaron el fondo de la cuestión, porque ¿qué les costaba mirar la causa"?.

"En virtud del Pacto de San José de Costa Rica la CIDH seguramente va a recomendar la anulación (del juicio), y si la CIDH dicta que una condena se tiene que anular, se va a anular", debido a que este tipo de recomendaciones de cortes internacionales "son vinculantes desde 2020", aseguró.

Además, Dalbón confirmó que se está lanzando a nivel internacional una campaña bajo el lema "Cristina Libre", similar a la que se realizó desde Brasil cuando en 2018 fue encarcelado en actual presidente Luis Inácio "Lula" Da Silva, a raíz de una condena que finalmente fue anulada.

El mensaje de Cristina Kirchner para Mauricio Macri: "La rueda siempre gira para su lado"

La expresidenta Cristina Kirchner acudió este lunes a una de las herramientas comunicacionales del presidente Javier Milei: el retuit de publicaciones para transmitir distintos mensajes sin tener que escribir uno propio. Por esa vía le respondió al exmandatario Mauricio Macri, quien había expresado que la ratificación de su condena "es la confirmación de que el sistema funcionó". "Evidentemente la rueda funciona y funciona, de forma irregular… siempre gira para su lado", apuntó el posteo.

El texto fue originalmente subido por la senadora bonaerense y secretaria general del Partido Justicialista (PJ), Teresa García, en respuesta al líder del PRO, quien escribió en X que "lo único rescatable de la triste detención de la expresidenta es la confirmación de que el sistema funcionó; la rueda de la justicia puede ser lenta e irregular, pero no deja de avanzar", destacó.

EL FRACASADO Y SU RUEDA LENTA E IRREGULAR



Como bien dijo @CFKArgentina, Mauricio Macri es un fracasado que lo echaron a patadas. No pudo reelegir, y apenas 6 años después su partido vecinal se desmorona y sus dirigentes hacen salto con garrocha a La Libertad Avanza.



Sin… — Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) June 16, 2025

"Argentina con Cristina": cuándo será la marcha en apoyo a la expresidenta

Según detallaron desde el PJ, la marcha a Comodoro Py para acompañar a Cristina comenzará el miércoles 18 de junio a las 10, con punto de encuentro en San José y San Juan. "Caminaremos con Cristina hasta Comodoro Py y volveremos con ella hasta su casa", explicaron.