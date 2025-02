Independiente goleó a un golpeado Vélez en Avellaneda y es líder de la Zona B

Independiente no tuvo piedad con un golpeado Vélez y lo goleó por 3 a 0 , con dos tantos de su goleador Gabriel Ávalos y uno de Luciano Cabral en el estadio Libertadores de América, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2025. De esta manera, el Rojo recuperó el liderazgo de la Zona B y dejó al Fortín en el fondo de la tabla.

Los de Julio Vaccari respondieron ante una prueba de carácter como lo era el último campeón de la Liga Profesional. Tras perder claramente en el Monumental frente a River (0-2) , Independiente no dejó dudas de local y se llevó los tres puntos con un juego efectivo y, por momentos, de alto vuelo.

Preocupante es la actualidad del equipo de Liniers, quien aun no ganó en el torneo y, lo que es peor, no convirtió goles en cinco fechas. Y esta vez, no fue la excepción. Enseguida, Ávalos tomó un rebote del arquero Tomás Marchiori y clavó el 1 a 0. El paraguayo fue por más, y antes del descanso marcó para convertirse en el máximo goleador del certamen con cinco tantos.

El segundo tiempo estuvo de más: el local manejó el ritmo del partido y los dirigidos por Sebastián Domínguez jamás se repusieron del doble golpe de la primera etapa. El chileno Luciano Cabral le puso el moño a la goleada clavándola en el ángulo para cerrar una gran noche en Avellaneda.

Mirá el resumen de la goleada de Independiente sobre Vélez