Fue campeón del mundo con la Selección Argentina y ahora tiene su propio gimnasio

El exwing izquierdo debutó a los 17 años en San Lorenzo y poco tiempo después fue pretendido por el Real Madrid, pero los dirigentes no quisieron venderlo. Más adelante brilló en Gremio, River, Huracán e Independiente, donde se retiró en 1983. Sin embargo, casi no guarda recuerdos de su carrera profesional: muchos se perdieron en robos y mudanzas.

"No me quedó nada que haya usado como jugador. Además, no hay ni nunca hubo un cuadro como futbolista en mi casa. Igualmente, no extraño nada de esas cosas. No les doy importancia", confesó en agosto de este año a Infobae. De la misma manera, reconoció que lo invitaron a distintos homenajes a los campeones del mundo, pero decidió no participar: "No me gusta ir a esos eventos".

Oscar Ortiz en la Selección argentina X @Capitan_Mengano

Ortiz tampoco se arrepiente de haber colgado los botines cuando lo hizo. "Pasé a Independiente y ahí decidí dejar el fútbol. Ya no tenía más ganas de ir a entrenar. Estaba el Pato Pastoriza como técnico de Independiente. Un día lo agarro y le comento: 'Voy a dejar el fútbol'. Me pregunta: '¿Ahora que te tengo acá no vas a jugar más?'. Entonces, le respondo: 'No te quiero joder Pato, no tengo más ganas de jugar ni de levantarme temprano para ir a entrenar'", contó.

La nueva vida de Oscar Ortiz

Actualmente, Oscar Ortiz tiene 71 años y vive en Parque Chacabuco, donde lo visitan sus hijos y sus nietos. Su esposa falleció en diciembre de 2022 y, aunque fue un golpe anímico muy importante y estuvo "un año muy mal", aclaró que hoy se encuentra "mucho mejor" y está "buscando cosas para salir adelante".

"No estoy ligado al fútbol. La vida me llevó por otros lados. Tuve dos operaciones de columna y estuve trabajando en San Lorenzo con chicos de las Divisiones Inferiores, con la idea de enseñarles la parte técnica. Vamos a ver qué pasa en lo que viene", reflexionó.

Oscar Ortiz, exfutbolista X @eduronco8

"Vivo bien, porque estuve jugando en Gremio de Porto Alegre y después en el fútbol soccer, donde gané un poco más de dinero. Tengo un gimnasio en Parque Chacabuco y una galería. Invertí bien y no me puedo quejar, tomando en cuenta cómo están las cosas en este país. Vivo del alquiler del gimnasio y del bono que me da la AFA por haber sido campeón del mundo", concluyó.