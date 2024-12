El futbolista que jugó en Italia, fue millonario y murió por problemas con el alcohol

"Tuve 14 millones de dólares y los perdí, pero a mí no me molesta ser pobre. No me cuesta. Yo teniendo para tomar y que mis hijos estén bien, ya está. Que mis hijos estén sanos es tener un platal para mí. Después comer, se come arroz con huevo igual", aseguró a Ovación, la sección deportiva del diario uruguayo El País.

"Caballos lentos, mujeres rápidas y timba, eso es lo que hace que no te quede nada. Siempre timbeaba. Yo tuve 20 caballos en Maroñas. Cuando era jugador timbeaba más, porque tenía más plata. Ahora no puedo porque no tengo nada", reconoció. O'Neill falleció el 25 de diciembre de 2022, a los 49 años, por una cirrosis crónica.

Fabián O'Neill, exfutbolista uruguayo X @calciopedia

"Siempre quise entender qué era eso tan fuerte que sentías y no podías lidiar, qué era eso que necesitabas ahogar literalmente cada día de tu vida en vasos de alcohol. Lamento mucho ese dolor pa, lo lamento en el alma desde siempre, ojalá no te hubiese tocado, pero todos vinimos a esta tierra con nuestras luchas y se ve que tu sensibilidad no soportó tanto", lo despidió su hija Marina en redes sociales.

La historia de Fabián O'Neill

Fabián O'Neill nació en Paso de los Toros, en Tacuarembó, Uruguay, el 14 de octubre de 1973. Fue criado por su abuela, a quien calificó como "la persona más importante" de su vida y reconoció que le daba "todos los gustos", pero ya antes de los 10 años comenzó a beber alcohol.

"Tengo 47 años y tomé 38. Era un gurí y ya pasaba en los bares con gente veterana. Empecé con un poquito de vino en el refresco. A los 10 u 11 años ya andaba de noche por todos lados, haciendo mandados en las whiskerías. Siempre había alguien que me decía que era un niño y que me fuera para mi casa, pero yo vivía con mi abuela y pasaba en la calle. Nunca fui de hacer mucho caso", admitió en 2020.

Hizo las categorías inferiores en Nacional de Montevideo y debutó en Primera a los 16 años. Poco tiempo después, en 1995, dio el salto al fútbol europeo cuando lo compró el Cagliari de Italia. Aunque descendió con ese club en 1997, "El Mago" fue fundamental para el ascenso a la Serie A que se dio el año siguiente. En la temporada 1999-2000 fue transferido a la Juventus, donde jugó junto a Zidane.

Fabián O'Neill, exfutbolista uruguayo X @DiegoGArgota21

En enero de 2002 fichó para el Perugia. Tras un breve paso por ese club, volvió al Cagliari una temporada más antes de emprender el regreso a Nacional, donde colgó los botines en 2003. Su carrera también incluyó convocatorias a la Selección de Uruguay: participó del Mundial Corea-Japón 2002 (donde no sumó minutos en cancha) y de la Copa América 1993.

En 2012 admitió que había arreglado partidos de la Serie A para beneficiarse de las apuestas. Al año siguiente publicó su biografía, titulada Hasta la última gota, donde contó en detalle sus problemas de alcoholismo. En junio de 2020 estuvo internado con un cuadro hepático severo y una descompensación, pero logró recuperarse. Dos años y medio después, el 24 de diciembre de 2022, fue ingresado en estado de coma y falleció el día de Navidad.